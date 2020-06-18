В Приамурье возводят и оборудуют современный инфекционный госпиталь

Эвако-сортировочный инфекционный госпиталь на 88 коек на территории Амурского газоперерабатывающего комплекса (АГПЗ) близ города Свободный заработает в конце июня.

- Это будет большое медицинское учреждение с палатами, аппаратами ИВЛ, концентраторами кислорода, оснащенное по последнему слову науки и техники. В нем станут работать высококвалифицированные специалисты, которых набирает компания "СОГАЗ Профмедицина". Будет достаточно большое количество врачей - терапевтов, инфекционистов, анестезиологов, реаниматологов, специалистов по лучевой диагностике, а также среднего и младшего медперсонала и вспомогательного штата, - сообщил главный врач проекта "Амурский ГПЗ", доктор медицинских наук, профессор Александр Гребенюк.

Формирование специализированной медицинской инфраструктуры, предназначенной для эффективной профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, началось на АГПЗ весной.

- К настоящему времени введен в эксплуатацию провизорный госпиталь, его мы открыли на базе бывшего военного госпиталя. Благодаря усилиям нашего генерального подрядчика и партнера - компании "НИПИГАЗ", удалось в короткие сроки провести реконструкцию, завезти медикаменты и оборудование, - сообщил генеральный директор ООО "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев. - Это медучреждение стало филиалом Свободненской городской больницы. Здесь организован замкнутый цикл, обеспечивающий лечение поступающих больных. Такой же полный цикл будет и в инфекционном госпитале на 88 коек, который готовится к вводу в эксплуатацию.

Напомним, в начале мая в ходе совещания с главами дальневосточных регионов по вопросу недопущения распространения COVID-19 в местах массового скопления людей при работе вахтовом методом вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение минздраву России проработать возможность строительства госпиталя из быстровозводимых конструкций в городе Свободном. Амурская область нуждалась в дополнительных медицинских мощностях.

- Наши больницы сейчас работают с серьезной нагрузкой. Предполагалось, что значительный рост заболеваемости придется на конец мая - начало июня, но наблюдается сдвиг на две недели. Поэтому ситуация в регионе будет напряженной, скорее всего, до начала июля, - констатировал губернатор Приамурья Василий Орлов. - В области две точки напряжения - это Благовещенск и Свободный. В Свободном, который живет в закрытом режиме, особое внимание мы уделяем ситуации на Амурском газоперерабатывающем заводе.

Медицинские работники Свободного и Свободненского района работают в особых условиях, ведь строительство крупнейшего в России газоперерабатывающего завода привело к значительному притоку населения, возросла нагрузка на медицинские учреждения. Свободненская больница обслуживает более 60 тысяч пациентов - жителей города, района и близлежащих территорий, а также оказывает медпомощь сотрудникам Амурского ГПЗ, для которого тем временем создается собственная медицинская инфраструктура.

- В Свободненском районе развернут достаточный коечный фонд, активно проводятся исследования на коронавирусную инфекцию у людей, участвующих в строительстве ГПЗ. Сюда переведены из других регионов страны 64 медицинских работника, они прикреплены к Свободненской городской больнице и готовы к любому развитию ситуации, в том числе и по негативному сценарию, если такое произойдет, - отметил глава области.

По информации ПАО "Газпром", на строительной площадке Амурского ГПЗ уже почти три месяца - с 27 апреля - действует усиленный режим изоляции. Он предусматривает проживание строителей в вахтовых городках без выхода за периметр стройплощадки либо в общежитиях с изолированным контуром на территории Свободненского района. Доставка людей на смену осуществляется в опломбированных автобусах. Всех, кто задействован в работах на АГПЗ, регулярно тестируют на COVID-19. Для въезда на территорию Свободненского района и города Свободный введен специальный пропускной режим. Только в вахтовых городках создано пять обсерваторов на 620 мест. Кроме того, для изоляции и обсервации вновь прибывающих и контактных лиц организовано семь дополнительных обсерваторов вне площадки ГПЗ.

Для всех прибывающих на строительство работников предусмотрен особый регламент: предварительная 14-дневная обсервация в городах вылета и организация авиаперевозки в Амурскую область по "чистому коридору". Стандарт профилактики коронавирусной инфекции, принятый на Амурском ГПЗ, утвержден Роспотребнадзором и может стать модельным для других масштабных проектов.

- По мере развития пандемии коронавирусной инфекции мы увеличивали специализированный коечный фонд: если раньше было семь коек в инфекционном госпитале, то теперь их - сто, - пояснила главный врач ГБУЗ АО "Свободненская больница" Нина Лесик. - Пришлось наращивать мощность провизорных госпиталей до 500 коек, мы также перепрофилировали отделения для внебольничных пневмоний и увеличили число коек для инфекционной патологии.

По словам главного врача провизорного госпиталя в Свободном Василия Окуджавы, только в возглавляемом им учреждении, рассчитанном на 194 койки, работают 56 специалистов. Недавно здесь установили мобильный комплекс МРТ последнего поколения, на нем можно проводить до 35 исследований в сутки.

Эта и другие медицинские организации района оперативно оснащаются необходимой техникой. В Амурскую область специальным бортом доставлено современное медицинское оборудование, которое закупили задействованные в строительстве АГПЗ компании, - компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другие аппараты. Эта техника предназначена для Свободненской городской больницы и двух главных лечебных площадок на АГПЗ: провизорного госпиталя, организованного на базе бывшего военного госпиталя, и строящегося эвако-сортировочного инфекционного госпиталя, который примет пациентов в конце июня - начале июля.

Кроме того, специально для больницы города Свободного компании "СИБУР" и "НИПИГАЗ" приобрели три автомобиля скорой помощи. Машины отечественного производства доставлены из Нижнего Новгорода. Автомобили оснащены всем необходимым для эффективного и оперативного оказания медицинской помощи пациентам - дефибрилляторами, ЭКГ-аппаратами, наркозной аппаратурой. На них могут работать как фельдшерские так и врачебные бригады.

- Теперь в нашем распоряжении 15 универсальных автомобилей. Скорая помощь действует, как на передовой, потому что число вызовов увеличилось до 150 в сутки, - рассказал заведующий отделением скорой медицинской помощи Свободненской больницы Александр Зелинский. - Круглосуточно работают пять-шесть бригад, из них две постоянных ковид-бригады и одна резервная.

По мнению и.о. министра здравоохранения Амурской области Светланы Леонтьевой, компании "СИБУР" и "НИПИГАЗ" оказали своевременную и нужную поддержку.

- В связи с увеличением количества пациентов помощь компаний, которые предоставили нам медикаменты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, средства защиты, а также помощь министерства здравоохранения области оказалась востребованной, - подчеркнула Нина Лесик. - Сейчас мы располагаем 30 аппаратами искусственной вентиляции легких, из которых для пациентов с COVID-19 выделено 13. Для этой категории больных мы получили еще десять аппаратов ИВЛ, и дополнительно два нам обещают по линии министерства здравоохранения РФ. Есть компьютерный томограф, на котором можно проводить до 30 исследований в сутки, и, скорее всего, к 1 июля заработает КТ в женской консультации. Все это помогает сделать работу наших медиков более эффективной и защищенной.

Планируется, что после окончания эпидемии COVID-19 новый госпиталь на территории Амурского ГПЗ станет работать как многопрофильный центр. На его базе будут проводить обследования с помощью компьютерного томографа и современной рентген-техники. Здесь оборудуют анестезиологический центр и отделение функциональной диагностики, где будут выполнять кардиографию, исследовать функцию внешнего дыхания, использовать прочие техники оценки состояния организма человека.

- Это будет большой лабораторный центр, оснащенный новейшим оборудованием для обнаружения вирусов, в данном случае - вируса COVID-19. В дальнейшем госпиталь сможет работать и с другими вирусами, другими инфекционными заболеваниями, - отметил Александр Гребенюк.

Всего в Амурской области, как сообщила и.о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева, развернуто 8 инфекционных госпиталей на 670 коек и 11 провизорных госпиталей на 413 коек.