Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы страны

По информации надзорного ведомства, в десятку регионов, с самым высоким уровнем коррупции, вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Коэффициент преступности в этих субъектах РФ на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31. При этом, в целом по стране этот коэффициент составил 21,1 преступления на 100 тысяч населения страны. Такие данные были приведены в расширенном докладе Генпрокурора для Совета Федерации, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Как следует из доклада, наименьший показатель уровня коррупции отмечен в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Коэффициент преступности в них на 100 тысяч населения варьируется от 6,41 до 9,94.

По данным Генпрокуратуры, анализ криминогенной обстановки показал, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ и нацпроектов, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство. Говорится в докладе и о коррупции в силовых структурах. Всего, например, в 2019 году было зарегистрировано 10,2 тысячи преступлений в Вооруженных силах, пограничных органах ФСБ России, войсках национальной гвардии РФ, воинских формированиях МЧС России. При этом число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 11 процентов до 2386, их доля в общей структуре преступности составила около 23 процентов Увеличился на 45 процентов и причиненный государству ущерб, который составил 10,6 миллиарда рублей. Кроме того, у военных и силовиков на 17 с лишним процентов выросло число присвоений и растрат, на 26 процентов должностных подлогов, на 14 процентов - превышений должностных полномочий из корыстных побуждений. Выросло на 22 с лишним процента количество получений взятки и на 42 процента мелкого взяточничества. Практически на прежнем уровне остались мошенничества и корыстные злоупотребления.

В то же время в докладе отмечается, что соблюдение законности в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах позволяет обеспечивать необходимый уровень национальной безопасности страны в военной сфере. При этом общее количество преступлений осталось примерно на уровне 2018 года.

Что касается уровня доверия к силовым структурам по борьбе с коррупцией со стороны населения, то на первом месте стоят Генпрокуратура и ФСБ.

В прошлом году надзорное ведомство вместе с правоохранительными органами, Росстатом, ВЦИОМ, Фондом "Общественное мнение" провела социологический опрос об оценке населением и предпринимателями эффективности антикоррупционных мер, в котором приняли участие более 38 тысяч респондентов .

Оценивая уровень доверия к государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, респонденты ответили, что больше всего доверяют ФСБ России и Генеральной прокуратуре РФ. Меньше всего доверия получило МВД - 70 процентов оценили уровень доверия как низкий.

Большинство опрошенных, почти 87 процентов, заявили, что одобряют государственную антикоррупционную политику по ужесточению мер в отношении коррупционеров. При этом 86 процентов из них полагают необходимым дальнейшее усиление антикоррупционных мер.

Более половины опрошенных отметили, что предпочтут сообщить о факте коррупции, а 80 процентов готовы отказаться от дарения и получения подарков для борьбы с коррупцией.

Между тем, вчера в Генпрокуратуре рассказали о работе прокуроров по выявлению нарушений закона и прав граждан в условиях пандемии.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, всего прокурорами в период пандемии выявлено 30,5 тысячи нарушений закона, для их устранения внесено 13,1 тысячи представлений, в суды направлены 6,1 тысячи исков, объявлены 10,4 тысячи предостережений. По протестам прокуроров отменены, а также внесены изменения в более 1 тысячи правовых актов. По результатам принятых мер реагирования 6,2 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено и расследуются 73 уголовных дела. Кроме того, благодаря мерам прокурорского реагирования было обеспечено перечисление медицинским работникам стимулирующих выплат в размере более 1,1 миллиарда рублей.