Новости

Мошенник украл дистанционным путем около 460 тысяч рублей 09:29
ЦОДД предложил водителям отказаться от поездок в центр Москвы 09:27
В Японии прокуратура запросила ордер на арест экс-министра юстиции страны 09:24
Пикап Hyundai Santa Cruz показался в минимальном камуфляже 09:22
В Челябинской области число жертв COVID-19 превысило сотню 09:22
Трамп назвал Болтона "дураком, который хотел развязать войну" 09:22
Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды 09:17
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве 09:14
Парадную тренировку летчиков ЦВО показали на видео 09:09
Созданные школьниками компьютерные игры выведут на рынок 09:08
Предпоследнее место: продажи Lada в Европе "просели" 09:02
Врач рассказала, чем заменить сметану при солнечном ожоге 08:56
В Москве заработал онлайн-сервис, помогающий безопасно купить квартиру 08:55
Немецкий профессор заявил о взломе кода манускрипта Войнича 08:54
Скифский воин из кургана Сарыг-Булун оказался 13-летней амазонкой 08:50
Пермские ученые создали модель экологичной газотурбинной установки 08:42
Начальника Столбовского отдела полиции будут судить за взятку 08:20
На Сахалине суд отстранил мэра Охи, уличенного в браконьерстве 08:20
США выступили против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом 08:18
Volkswagen пустил клиентов на завод собирать машины 08:05
Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России 07:45
В Африке появятся мобильные сети пятого поколения благодаря КНР 07:40
Онколог назвал пять симптомов рака кишечника 07:31
В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом 07:09
В США почтальон помог раскрыть тайну бутылки с письмом 30-летней давности 07:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
18.06.2020 08:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермские ученые создали модель экологичной газотурбинной установки

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) представили модель замкнутой газотурбинной установки, которая будет работать на углекислом газе.

Фото: iStock
Ученые сделали из титаната кальция самый маленький в мире лазер

Разработка позволит предприятиям снизить количество вредных газов, которые поступают в атмосферу, и заставит отходы работать как топливо.

- Газотурбинная установка - это машина, которая преобразует тепловую энергию в механическую. Мы предлагаем использовать ее в качестве утилизационной установки. Агрегат будет работать не на воздухе, а на углекислом газе. Уникальность нашей разработки в том, что вредные вещества в виде отбросного тепла будут использоваться повторно, - пояснила одна из разработчиц новой технологии Анна Просвирнова.

Предполагается, что новая газотурбинная установка будет востребована на предприятиях, где необходим контроль над утилизационными отходами.

Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России
В Совфеде объяснили, почему голосование по Конституции важно провести сейчас
Попова оценила вероятность возвращения школьников за парты 1 сентября
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей