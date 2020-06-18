Пермские ученые создали модель экологичной газотурбинной установки

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) представили модель замкнутой газотурбинной установки, которая будет работать на углекислом газе.

Разработка позволит предприятиям снизить количество вредных газов, которые поступают в атмосферу, и заставит отходы работать как топливо.

- Газотурбинная установка - это машина, которая преобразует тепловую энергию в механическую. Мы предлагаем использовать ее в качестве утилизационной установки. Агрегат будет работать не на воздухе, а на углекислом газе. Уникальность нашей разработки в том, что вредные вещества в виде отбросного тепла будут использоваться повторно, - пояснила одна из разработчиц новой технологии Анна Просвирнова.

Предполагается, что новая газотурбинная установка будет востребована на предприятиях, где необходим контроль над утилизационными отходами.