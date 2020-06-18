Пять мест в Чувашии, которые стоит увидеть каждому

Ситуация в регионах идет к поэтапному смягчению ограничительных мер по коронавирусу. Потихоньку начнет оживать туризм. И совсем необязательно отправляться за впечатлениями в другие страны.

Чтобы увидеть интересные и по красоте, и исторической значимости места, достаточно в выходные сесть в автомобиль и отъехать от города на сотню-другую километров. Или отправиться в Чувашию, но только после отмены жестких ограничений из-за коронавируса.

Гора и роща Екатерины Великой

Город Мариинский Посад. Государева гора была названа так в честь посещения ее Екатериной Великой, которая была очарована прекрасными видами на приволжские ландшафты. Произошло это в 1763 году, когда по пути в Казань императрица навестила Сундырь. В ее честь местная знать устроила обед на горе, которую потом так и назвали Государевой.

У подножия горы есть множество родников с целебной водой. Это одна из главных достопримечательностей города Мариинский Посад и любимое место отдыха горожан: заволжские берега отсюда, как на ладони. В 1768 году здесь была заложена Екатерининская дубовая роща, сохранившаяся до сих пор.

Как добраться

Расположена Государева гора в восточной части Мариинского Посада. Со стороны Чебоксар нужно доехать до него, а оттуда через улицу Калининская еще 2,5 километра. Из Казани нужно ехать по трассе М7 до поворота на Мариинский Посад.

Расстояние от крупных городов:

Чебоксары - 52,1 км (время в пути: 1 час 2 минуты).

Казань - 155 км (время в пути: 2 часа 55 минут).

Ульяновск - 247 км (время в пути: 3 часа 14 минут).

Безумно красивое место

Город Козловка. В пяти километрах от него находится деревня Новородионовка. Отсюда, с высокого берега, который в народе называется "Птичий полет", открываются шикарные виды. Это одна из самых высоких точек от уровня реки Волги в Чувашии (более 87 метров). И безумно красивое место!

Внизу расстилаются старое русло Волги и устье реки Аниш, образующие сразу несколько островов, заливные луга и так называемый Казанский затон. Местные жители отмечают тут и свадьбы, и призывы, и последние звонки.

Как добраться

Находится мыс в деревне Новородионовка, в пяти километрах от города Козловка. Если ехать на машине из Чебоксар по трассе М7, то главное - не прозевать поворот на Карачево. Асфальт идет прямо до деревни. Здесь есть родник.

Из Казани также нужно доехать до города Козловка, а оттуда 11 километров до мыса.

Расстояние от крупных городов:

Чебоксары - 86,8 км (время в пути: 1 час 20 минут).

Казань - 91,3 км (время в пути: 1 час 29 минут).

Ульяновск - 243 км (время в пути: 3 часа 17 минут).

Парк "Чаваш Вармане"

Село Шемурша. Национальный парк "Чаваш Вармане" - уникальный природный комплекс, являющийся средоточием самых разнообразных памятников природы - от биологических до исторических. Экологический туризм - одно из ведущих направлений деятельности национального парка.

Для туристов разработаны восемь пеших экскурсионных маршрутов, общей протяженностью 93 километра, позволяющих в наибольшей степени насладиться красотой природы. Маршруты оборудованы информационными стендами, позволяющими по-новому увидеть и осознать окружающий мир. Избушка на фото - из этого парка.

Как добраться

Национальный парк находится в 17 километрах от села Шемурша. Добираться на автомобиле до него можно по трассе А151 в ульяновском направлении.

Если ехать по железной дороге, то сначала нужно до железнодорожной станции "Канаш", а дальше 75 километров также по трассе в сторону Ульяновска.

Расстояние от крупных городов:

Чебоксары - 166 км. (время в пути: 2 часа 28 минут).

Казань - 211 км. (время в пути: 3 часа 11 минут).

Ульяновск - 106 км. (время в пути: 1 час 42 минуты).

Монастырь и чудотворная икона

Город Алатырь. Свято-Троицкий Алатырский мужской монастырь, по преданиям, был основан в XVI веке по повелению царя Иоанна IV и построен за счет Алатырского посада и Государевой казны.

До революции монастырь был настоящим духовным центром Поволжья. Но в 1929 году его закрыли, а монахов расстреляли. На территории монастыря до самой войны была тюрьма НКВД. Впоследствии при восстановлении храмов здесь было найдено около 300 человеческих останков. Монастырь знаменит чудотворной Ключевской Казанской иконой Божией Матери и чудесами от гробницы алатырского подвижника схимонаха Вассиана.

За прошедшие годы в монастыре восстановлено и построено заново семь храмов, а также одна из самых больших в России колоколен. Ее высота от уровня земли до основания креста составляет 81,6 метра. Размер колокольни позволяет видеть ее шпиль и слышать перезвон, из которого особо выделяется звук 18-тонного колокола, практически в любом месте старинного города.

Кстати, и помимо монастыря в Алатыре есть что еще посетить. Здесь сохранилась улица с купеческими домами в стиле классицизма.

Как добраться

Свято-Троицкий Алатырский мужской монастырь находится в городе Алатырь на улице Троицкая, 22. По железной дороге из Канаша на пригородном поезде можно доехать до железнодорожной станции Алатырь. На автомобиле - по дороге Чебоксары-Сурское.

Расстояние от крупных городов:

Чебоксары - 196 км (время в пути: 2 часа 42 минуты);

Казань - 268 км (время в пути: 3 часа 52 минуты);

Ульяновск - 173 км (время в пути: 2 часа 30 минут).

Раздолье для роуп-джамперов

Деревня Мокры. Железобетонная конструкция потрясает своей монументальностью. Длина арочного моста составляет 400 метров, ширина - четыре, а высота пролетов - 20 метров. Подобных мостов в России не так уж и много.

Более того, к моменту завершения строительства Мокринский мост считался вторым по величине в Европе железобетонным сооружением. Существует несколько версий его происхождения. По одним данным, он строился в период с 1914 по 1918 годы под руководством немецкого инженера-проектировщика Гехарда Шумахера.

Еще одна история связана с именем русского инженера Григория Петровича Передерия. По этой версии, мост строился по его проекту в 1913 - 1917 годах одновременно с участком железной дороги Арзамас - Шихраны, связывающим Москву и Казань.

С 1935 года мост охранялся военными, в ночное время людям было запрещено под ним ходить. Во время войны по мосту следовали составы с боеприпасами и производственным оборудованием. Есть легенда, что его пыталась разбомбить немецкая авиация, но то ли не смогла найти его, то ли бомбы упали рядом. Кстати, после в его восстановлении принимали участие немецкие военнопленные.

В 1969 году здесь прошел последний ремонт, в 1986 году движение по нему было закрыто, а рельсовый путь разобран. Под мостом находится родник и купель. Сейчас это излюбленное место роуп-джамперов.

Как добраться

Расположен мост в деревне Мокры Канашского района Чувашской Республики. Со стороны Чебоксар и Казани нужно доехать до Канаша. Дальше - в сторону поселка Ибреси. Затем по дороге у Чагаси свернуть направо и ехать по асфальту до деревни Мокры.

Расстояние от крупных городов:

Чебоксары - 92,6 км (время в пути: 1 час 26 минут).

Казань - 165 км (время в пути: 2 часа 22 минуты).

Ульяновск - 175 км (время в пути: 2 часа 24 минуты).

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