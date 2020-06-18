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18.06.2020 05:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шесть человек погибли при возгорании двух машин после ДТП в Мордовии

Шесть человек погибли в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в республике Мордовия. Там лоб в лоб столкнулись два автомобиля "Лада Гранта". От удара оба транспортных средства загорелись.

На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком

Как рассказали в пресс-службе ГУ МДВ Мордовии, о страшной аварии сотрудники ГИБДД узнали в два часа ночи по местному времени. Легковушки столкнулись на улице Ленина в поселке Николаевка.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренные службы. Следователям предстоит выяснить причины аварии и обстоятельства гибели людей.

Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД ГИБДД Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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