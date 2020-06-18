Шесть человек погибли при возгорании двух машин после ДТП в Мордовии

Шесть человек погибли в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в республике Мордовия. Там лоб в лоб столкнулись два автомобиля "Лада Гранта". От удара оба транспортных средства загорелись.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МДВ Мордовии, о страшной аварии сотрудники ГИБДД узнали в два часа ночи по местному времени. Легковушки столкнулись на улице Ленина в поселке Николаевка.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренные службы. Следователям предстоит выяснить причины аварии и обстоятельства гибели людей.