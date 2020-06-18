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18.06.2020 20:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал вице-мэра Ульяновска, подозреваемого в мошенничестве

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Первый вице-мэр Ульяновска Михаил Сычев отправлен 18 июня под арест на двухмесячный срок, сообщает ТАСС со ссылкой на приемную заместителя председателя Ленинского райсуда Аллы Хуртиной.

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Напомним, 16 июня Сычев был задержан сотрудниками ФСБ. Пресс-служба ведомства сообщила, что он был допрошен в качестве подозреваемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе ОПГ.

Срок содержания первого заместителя главы города Михаила Сычева истекает 15 августа 2020 года, уточнил представитель суда.

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