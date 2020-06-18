Суд арестовал вице-мэра Ульяновска, подозреваемого в мошенничестве

Первый вице-мэр Ульяновска Михаил Сычев отправлен 18 июня под арест на двухмесячный срок, сообщает ТАСС со ссылкой на приемную заместителя председателя Ленинского райсуда Аллы Хуртиной.

Напомним, 16 июня Сычев был задержан сотрудниками ФСБ. Пресс-служба ведомства сообщила, что он был допрошен в качестве подозреваемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе ОПГ.

Срок содержания первого заместителя главы города Михаила Сычева истекает 15 августа 2020 года, уточнил представитель суда.