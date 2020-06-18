В Мордовии СК проверит службу такси после ДТП с 6 погибшими

В Мордовии началась доследственная проверка по факту смертельного ДТП с шестью погибшими.

Как сообщил Следственный комитет по региону, трагедия произошла сегодня около двух часов ночи в пригороде Саранска - поселке Николаевка. При лобовом столкновении двух машин Lada Granta оба автомобиля загорелись. В результате погибли шесть человек.

Один из автомобилей принадлежал службе такси.

- В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться наличие либо отсутствие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - уточнили в СК РФ по РМ.

Кроме того, предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.