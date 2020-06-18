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18.06.2020 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии СК проверит службу такси после ДТП с 6 погибшими

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: Пресс-служба СК РФ по РМ Фото: Пресс-служба СК РФ по РМ
Фото: Пресс-служба СК РФ по РМ

В Мордовии началась доследственная проверка по факту смертельного ДТП с шестью погибшими.

Как сообщил Следственный комитет по региону, трагедия произошла сегодня около двух часов ночи в пригороде Саранска - поселке Николаевка. При лобовом столкновении двух машин Lada Granta оба автомобиля загорелись. В результате погибли шесть человек.

Шесть человек погибли при возгорании двух машин после ДТП в Мордовии

Один из автомобилей принадлежал службе такси.

- В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться наличие либо отсутствие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - уточнили в СК РФ по РМ.

Кроме того, предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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