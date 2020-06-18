Задержан хулиган, запустивший порноролик в аэропорту Казани

На днях в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, что на сенсорном экране, находящемся в международном казанском аэропорту, транслируется порноролик. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Москвы, который, как считают сотрудники полиции, и был причастен к этому инциденту.

Молодой человек, находясь в одном из терминалов аэропорта, воспользовался уязвимостью в программном обеспечении сенсорного экрана, осуществил переход на порнографический сайт и запустил воспроизведение одного из видеороликов.

Следственным отделом Казанского линейного управления МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье "оборот порнографических материалов". Пои ней гражданину может грозить до 6 лет лишения свободы. Сам москвич свою вину признал частично. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.