Барнаульцы до смерти закормили животных после открытия зоопарка

Посетители Барнаульского зоопарка "Лесная сказка", по мнению его сотрудников, до смерти закормили трех белок, живших в зверинце. На официальной странице учреждения в соцсетях появилось видеообращение с просьбой не кормить представленных на территории животных.

Работник зоопарка, обращающийся с просьбой к горожанам, держит в руках трех мертвых белок. По его словам, зверей убило то, что люди стараются покормить их чем придется. Свой ролик авторы назвали криком души.

- Мы очень много и часто предупреждаем, об этом предупреждают и надписи на вольерах, что кормить животных категорически запрещено. Эти белочки могли жить, радовать посетителей. И смотрите что произошло. Пожалуйста, ни в коем случае не кормите животных: ни белочек, ни сусликов, ни кроликов, еще кого-то.

До недавнего времени зоопарк в Барнауле находился под действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса и был закрыт для посещения. Свои двери он вновь открыл гостям 8 июня.