Далеко не все субъекты малого и среднего бизнеса решились на уменьшение зарплат и увольнение сотрудников. Фото: Татьяна Кравченко

В сибирских регионах отмечен значительный рост официальной безработицы. Например, в службах занятости Омской области зарегистрировано 29 тысяч человек - в 2,4 раза больше, чем в конце весны прошлого года. В Новосибирской области пособие по безработице получают 39,5 тысячи человек, а в Красноярском крае - 42 тысячи. Однако местные власти не связывают эти цифры напрямую с увольнениями и потерей работы.

Показательна ситуация в Новосибирской области, где в этом году в поисках постоянного заработка и в ожидании мер материальной поддержки в органы службы занятости обратились 52 тысячи человек, в том числе 41 тысяча - с начала весны. Однако лишь тринадцать тысяч из них были уволены после 1 марта. Примерно семь тысяч человек потеряли работу ранее, а свыше двадцати тысяч вовсе не были трудоустроены.

Как подчеркивает министр труда и соцразвития Новосибирской области Игорь Шмидт, это говорит о том, что ограничительные меры вывели из тени большую часть неофициально трудоустроенных работников.

- Довольно много работодателей, особенно в малом бизнесе и среди индивидуальных предпринимателей, по-прежнему предпочитают нанимать людей в теневом формате, - отметил министр. - За несколько последних лет мы легализовали более ста тысяч неофициальных трудовых отношений. Ситуацию удалось поменять к лучшему, и теперь, когда действуют ограничительные меры, мы видим, что, например, граждане, занятые в торговле - а это сорок процентов от числа обратившихся в службы занятости, - не имеют документов, подтверждающих легальное трудоустройство.

Грешат теневыми схемами и в крупных компаниях - некоторые работодатели возвращаются к "серым" зарплатам. Например, работники одной из торговых сетей в Новосибирске утверждают, что несколько лет назад руководство легализовало фонд оплаты труда, а прежде часть оклада работники получали в конвертах. Однако с прошлого месяца эта практика вернулась.

И все же, как отмечает руководитель центра бизнес-тренинга "Сияние" Наталья Булгакова, именно работники малых форм предпринимательства все чаще скрываются в тени, и особенно это касается сферы услуг. По мнению эксперта, любое закручивание гаек вынуждает малый бизнес уходить "с радаров" налоговой инспекции и надзорных ведомств.

Яркий пример - парикмахеры и прочие работники бьюти-индустрии. После закрытия салонов красоты они массово стали оказывать услуги на дому. И до сих пор предпочитают оставаться вне поля зрения контролирующих органов, ведь поток посетителей разного рода салонов серьезно снизился, а какие-то из них попросту разорились. "Малыши" оказались не готовы к последствиям ограничительных мер, в отличие от крупных промышленных предприятий, у которых, как правило, есть финансовые возможности для сохранения штатной численности сотрудников.

- Безусловно, потребление нашей продукции сократилось - в апреле выполнение плана реализации составило 74 процента, в мае также произошло снижение, - сообщил корреспонденту "РГ" управляющий директор АО "Искитимцемент" Владимир Скакун. - Но о снижении зарплат или сокращении штатной численности сотрудников речи не идет. Напротив, привлекаем работников на сдельных условиях - например, в погрузочный цех. Чтобы не копить долги перед поставщиками ресурсов, вовремя платить зарплату и налоги, нам пришлось отказаться от части мероприятий инвестиционной программы, это десятки миллионов рублей.

Нельзя сказать, что на уменьшение зарплат и увольнения сотрудников пришлось пойти и всем субъектам малого и среднего бизнеса. Например, аптекам или предприятиям фармпроизводства грех жаловаться. Пищевую промышленность и торговлю продуктами пандемия тоже почти не затронула: где-то временно закрылись рынки, где-то стали меньше очереди на кассах, но в целом потребление не сократилось. Представители же наиболее пострадавших сфер по большей части стараются сохранять рабочие места, однако идут на существенное урезание фактических зарплат.

- Те, у кого была хоть какая-то финансовая подушка, в апреле еще могли выплатить зарплаты в полном объеме, но теперь и у самых бережливых не осталось средств, - отмечает бизнес-тренер Наталья Булгакова. - Кто-то надеется на понимание и ведет с коллективом доверительные беседы из серии "как только - так сразу". И часто сотрудники соглашаются затянуть пояса, лишь бы не потерять рабочее место, особенно если другой член семьи занят в отрасли, не пострадавшей от ограничительных мер.

В любом случае на официальные сокращения начальство идет неохотно, эта мера отнюдь невыгодна работодателю из-за установленных государством компенсаций. Зато, по словам Натальи Булгаковой, многие стараются разорвать трудовые отношения по соглашению сторон - компании это обходится дешевле.

По мнению заместителя руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергея Селюнина, для предприятий, которые задумываются о своей кадровой политике, сложилась уникальная ситуация, когда на рынке труда достаточно много специалистов и можно выбрать лучших. Региональные базы данных позволяют бизнесу формировать кадровые резервы. Это даст возможность после снятия ограничений ликвидировать кадровый дефицит.

- В целом малый и средний бизнес сократил персонал на двадцать-тридцать процентов, избавляясь от самых неэффективных работников. Поэтому многие остаются на плаву. Но есть и такие, которые находят ситуацию безвыходной и начинают массовые "чистки", - отмечает Наталья Булгакова. - Вынуждают сотрудников написать заявление "по собственному желанию". А некоторых заставляли сразу писать такую бумагу с открытой датой при приеме на работу.

По мнению эксперта, люди идут на этот шаг, если зарплата хорошая или просто отчаявшись найти работу. Теперь они первыми теряют рабочие места и вынуждены обращаться в службу занятости.

В сибирском отделении рекрутингового агентства HeadHunter отмечают, что за два первых месяца режима ограничений 43 процента жителей Новосибирской области почувствовали снижение доходов, о сохранении прежнего размера зарплат говорят лишь 38 процентов опрошенных.

- Чаще других о сокращении заработной платы с началом пандемии коронавируса сообщали представители профессиональных сфер "Продажи", "Искусство, развлечения, медиа", "Административный персонал", "Маркетинг, реклама, PR", "Наука, образование", а также "Высший менеджмент" (многие компании пошли на сокращение зарплат и остановку выплаты премий руководящему составу). Кроме того, можно говорить о существенном падении доходов людей, занятых в профсфере "Туризм, гостиницы, рестораны", - говорит руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

Исследование Финансового института при правительстве РФ показывает, что постепенно растут риски увольнений персонала. Если в апреле этого года доля россиян, опасавшихся потери работы и знающих случаи увольнения среди родственников и знакомых, составляла 14 процентов, то в мае она выросла до 19 процентов. В крупных сибирских городах статистика примерно на уровне среднероссийской: в Новосибирске боятся увольнений 18 процентов горожан, Томске - 19 процентов, Кемерове, Омске, Иркутске - пятая часть опрошенных.

Для поддержки занятости в регионах принимают дополнительные меры.

- Общий объем финансирования мероприятий превысил 159 миллионов рублей, - сообщил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. - В первую очередь это средства на организацию общественных работ, а также собственного дела. Если в прошлом году каждому организатору собственного бизнеса выделялось чуть более трехсот тысяч рублей, то сейчас мы увеличили сумму до полумиллиона.

По оценке омского правительства, эти меры охватят порядка восемнадцати тысяч человек, но власти готовы в случае необходимости увеличить объемы финансирования.