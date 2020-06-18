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18.06.2020 08:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Скифский воин из кургана Сарыг-Булун оказался 13-летней амазонкой

Текст: Николай Грищенко

Похороненный в кургане Сарыг-Булун 2600 лет тому назад молодой скифский воин оказался 13-летней амазонкой. К такому выводу пришли ученые Института истории материальной культуры РАН и Московского физико-технического института.

В 1988 году археологическая экспедиция под руководством Марины Килуновской и Владимира Семенова обнаружила на могильнике Сарыг-Булун в Туве захоронение скифского времени VII века до нашей эры. Два кургана алды-бельской культуры примыкали друг к другу, образуя восьмерку. В них было семь захоронений, но лишь одно из них, погребение № 5, произвело впечатление на археологов.

Фото: YouTube
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В колоде, сделанной из ствола лиственницы, находились останки подростка.

"Это было так потрясающе, когда мы только что открыли крышку, и я увидела там лицо с бородавкой", - рассказала изданию The Siberian Times доктор исторических наук Килуновская.

Скифский подросток был похоронен с полным набором оружия: топором-чеканом, луком из березы и колчаном с десятью стрелами, длиной около 70 сантиметров, с костяными и бронзовыми наконечниками. Сохранилась также лоскутная шуба из меха тушканчиков, кожаная шапочка, а нательная рубаха и брюки истлели.

Так как в кургане не было бусин, зеркал и других украшений, характерных для женских погребений, то ученые решили: в Сарыг-Булун похоронен молодой мужчина.

Только через 32 года стало возможным провести геномные исследования, которые показали - в Туве похоронена 13-летняя девочка.

"Это открывает новый аспект в изучении социальной истории общества скифского времени и невольно возвращает нас к мифу об амазонках, дошедшему до наших дней благодаря Геродоту", - считает Марина Килуновская.

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