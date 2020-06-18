Алтайские автоперевозчики опасаются, что из-за масштабного сокращения автобусных перевозок в период действия режима повышенной готовности пассажиропоток не восстановится даже после отмены ограничений.

По оценке экспертов некоммерческого партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая", за два с половиной месяца борьбы с пандемией общий объем пассажирских автоперевозок в регионе сократился в среднем на семьдесят процентов. Сейчас работа общественного транспорта постепенно восстанавливается, но представители отрасли утверждают, что после возобновления всех рейсов по всем маршрутам общее количество пассажиров будет примерно на двадцать процентов меньше, чем до введения ограничительных мер.

- Пассажирские автомобильные перевозки - одна из наиболее пострадавших отраслей, - сообщил корреспонденту "РГ" президент НП "Автомобильные перевозчики Алтая" Николай Орлов. - Конечно, на разных маршрутах и ситуация разная. По нашим подсчетам, после введения ограничений внутригородские перевозки сократились на сорок-пятьдесят процентов. Внутрирайонные маршрутные сети, которые связывали райцентры с селами, почти полностью перестали действовать. Падение пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах достигло семидесяти-восьмидесяти процентов, а на межрегиональных - 90-95 процентов после того, как в конце апреля в Алтайском крае всех пребывающих из других регионов обязали четырнадцать дней находится в самоизоляции. С 8 июня это требование отменили, и сейчас мы постепенно восстанавливаем межрегиональные рейсы. Но самая плачевная ситуация - с международными перевозками. У нас было более десятка рейсов в Казахстан и один в Киргизию. В середине марта Республика Казахстан закрыла въезд, и до сих пор неизвестно, когда можно будет возобновить поездки.

По мнению Николая Орлова, после снятия всех ограничений быстрее всего восстановится городской транспорт. В Барнауле на многих маршрутах перевозки уже почти вернулись к прежним объемам.

- А вот внутрирайонные, скорее всего, вообще не возобновятся. Во многих селах автобусы давно не ходят, и режим повышенной готовности только усугубил ситуацию. Межмуниципальные перевозки придется долго восстанавливать, пока сложно сказать, сколько времени на это понадобится. Все будет зависеть от того, как быстро заработает туристическая сфера. Пока основная масса тур-объектов не принимает отдыхающих, поэтому пассажиров мало. Но даже после открытия всех объектов, рейсов и маршрутов полного восстановления пассажиропотока в нынешних экономических условиях ждать не стоит, - уверен глава регионального объединения автоперевозчиков.

С такой оценкой соглашается и исполнительный директор НП "Автомобильные перевозчики Алтая" Алексей Богданов.

- Во-первых, у людей сократились доходы, во-вторых, многие учреждения до сих пор не работают. Сейчас так много негативной информации, что люди находят альтернативные способы передвижения либо просто отказываются от поездок в общественном транспорте.

По прогнозам, даже после окончания ограничений пассажирские перевозки составят всего семьдесят-восемьдесят процентов от показателей прошлого года. На автовокзале Барнаула количество рейсов приближается к плановому, за исключением международных, которые еще не открыты. Но при этом пассажиропоток не превышает пятидесяти процентов от прежнего. Мы это понимаем и готовимся к тому, что тех объемов автоперевозок уже не будет, - подчеркивает Алексей Богданов.

Конечно, это скажется на финансовом состоянии предприятий. Уже сейчас некоторые автоперевозчики выставили свой бизнес на продажу и уходят с рынка. Предприятия несут огромные убытки, особенно те, которые занимаются международными и межрегиональными перевозками. В таких условиях к концу года часть из них может обанкротиться.

- Большинство автопредприятий и до пандемии балансировало на грани убыточности: оборотных средств постоянно не хватает, подвижной состав обновлять не на что, - поясняет Алексей Богданов. - Не все смогут пережить "коронавирусный" кризис. Ведь доходы падают, а расходы постоянно растут, вводятся новые требования к безопасности, которые требуют немалых вложений. Сейчас из-за пандемии отложили на год введение контрольно-кассовых аппаратов и тахографов, но в 2021 году их все равно придется вводить - и где брать на это средства?

Автоперевозчики не скрывают, что государственная поддержка в виде отсрочек уплаты налогов, субсидий на выплату зарплаты и беспроцентных кредитов, введенных в период пандемии, очень помогли им в сложный период. По данным минтранса Алтайского края, автопредприятиям в общей сложности выплачено более тринадцати миллионов рублей субсидий, чтобы они могли сохранить заработную плату для 1,3 тысячи своих работников.

- Поддержку получили многие, - подтвердил Николай Орлов. - Из 68 предприятий, которые входят в наше некоммерческое партнерство, субсидиями на зарплату смогли воспользоваться около пятидесяти. Многие оформляют и беспроцентные кредиты на выплату заработной платы, чтобы сохранить коллектив - самое ценное, что у нас есть, учитывая дефицит профессиональных водителей на рынке. Но поддержка скоро закончится, а рынок при этом еще не восстановится. Поэтому автоперевозчики сейчас пытаются возобновить все маршруты, чтобы максимально отработать летний туристический сезон, на который традиционно приходится пик пассажирских автоперевозок.

Прямая речь

Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края:

- Конечно, автомобильные предприятия испытывают сложности из-за режимных ограничений. Особенно те, которые занимаются межрегиональными и международными перевозками, потому что большинство маршрутов было закрыто. Межмуниципальные перевозки также пострадали, поскольку многие рейсы были отменены. Внутримуниципальные продолжают работать, но есть снижение пассажиропотока. Пока рано говорить о том, как переживут предприятия нынешний кризис. Сейчас идет рост пассажиропотока. Надеемся, что глобальных изменений и массовых банкротств на рынке не произойдет.