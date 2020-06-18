В Кемеровской области вновь ужесточили правила торговли спиртным

Закрыть точки "псевдообщепита" на первых этажах жилых домов заставит закон, принятый сразу в двух чтениях кузбасскими депутатами.

Расплодившиеся в жилых кварталах магазинчики по продаже спиртного стали маскировать под мини-кафе в прошлом году - после того как местный парламент впервые ужесточил условия регулирования розничной торговли горячительным. Его запретили продавать в городских многоэтажках, если помещение точки меньше пятидесяти квадратных метров, а в сельской местности - не достигает 25 "квадратов". Законодатели также установили запрет на торговлю алкоголем в День Победы, Международный день защиты детей, во время школьных выпускных и 1 сентября. Тогда ушлые предприниматели и начали искать лазейки, чтобы обойти закон. Ведь его действие не распространялось на забегаловки с парочкой столов и стульев, где посетителям предлагали напитки в бутылках без крышек. В итоге в органы власти снова пошли жалобы.

Новые же правила гласят: площадь зала для обслуживания посетителей в жилом доме должна быть как минимум полсотни "квадратов" в городе и двадцать - в селе. Это соответствует нормам, установленным с мая нынешнего года федеральным законодательством. Оно же, к слову, разрешило регионам вводить дополнительные ограничения на розничную продажу спиртного предприятиями общепита.

По мнению председателя кузбасского заксобрания Вячеслава Петрова, последовательное ужесточение норм торговли поможет сократить потребление алкоголя в регионе, обеспечивать правопорядок и беречь покой граждан по ночам. Тем более что с 1 января 2021 года в Кузбассе запретят продавать спиртное на розлив в многоэтажках и пристройках к ним, независимо от площади магазина. Соответствующий закон здесь приняли еще в декабре прошлого года, но вступление его в силу отложили, чтобы дать предпринимателям время на оборудование других торговых помещений либо перепрофилирование деятельности.

- Переходный период нужен для того, чтобы сохранить четыре тысячи рабочих мест в сегодняшних непростых условиях, - отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко. - И цивилизованный бизнес, убедившись в серьезности намерений власти, сделал ряд шагов.

В частности, была создана отраслевая хартия, к которой присоединяются добросовестные предприниматели. Кроме того, после введения очередного пакета ограничительных мер с улиц кузбасских городов убрали многочисленные "пивные" баннеры. Хорошо и то, что исчезла законодательная брешь, позволяющая без проблем переводить жилые помещения в нежилые, а значит, открывать сомнительные торговые точки в многоквартирных домах. Но мало решить лишь так называемую проблему "пивного крана", нужно создавать среду для здорового образа жизни. И радует, что доступных спортивных и физкультурных площадок у нас становится все больше.

Мнение

Андрей Лопатин, главный нарколог Сибирского федерального округа:

- В плане ограничения доступности алкоголя для населения в последнее время делается достаточно много, в том числе в Кузбассе. Очередной закон как раз направлен на уменьшение шаговой доступности спиртного, избыточные дозы которого приводят к нарушениям здоровья, негативным социальным и другим последствиям.

Как правило, пьянство начинается с употребления легких напитков, а если их перестанут продавать в жилых домах, соблазн в определенной степени уменьшится. Хотя эти ограничения, конечно, радикально проблемы не решают. Они - однозначно лишь начало пути. В том числе потому, что до сих пор никаких мер не принимается в отношении производства спиртного с использованием самогонных аппаратов. Они сегодня чрезвычайно доступны и разно-образны. Приобретая эти устройства, граждане в домашних условиях употребляют самодельные крепкие напитки в неограниченных объемах. Самоизоляция им не только не помеха, но, скорее, наоборот. А вред от таких напитков на порядок выше, чем от произведенных в промышленных условиях.

Также не стоит забывать, что алкоголь у нас заказывают по интернету, и что есть еще немедицинский аптечный алкоголь. Моментов, которые необходимо законодательно упорядочить, масса.

К сожалению, по данным авторитетных экспертов, от тридцати до пятидесяти процентов всего употребляемого в России спиртного составляет контрафакт. То есть легального в обороте - не больше половины. Получается, минимум с каждой третьей бутылки государство не получает ничего. Это обширный и нерегулируемый рынок продукции, к которому масса вопросов с точки зрения безопасности для жизни.

Будем рассчитывать на то, что устойчивая тенденция сокращения потребления алкоголя на душу населения в последние годы не остановится, а будет расти. При поэтапном введении определенных возрастных, количественных и объемных ограничений.