В Красноярске школьницы чуть не устроили крушение поезда ради селфи

Сотрудники транспортной полиции оштрафовали родителей четырех девочек, устроивших опасные развлечения прямо на железнодорожных путях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в дежурную часть Сибирского линейного управления МВД РФ в Красноярске обратились железнодорожники. Они сообщили, что на одном из перегонов расцепились вагоны грузового состава. На месте происшествия транспортная полиция обнаружила четырех школьниц - 9, 10, 11 и 15 лет.

Девочки развлекались в опасной близости от поездов - забирались на стоящие вагоны, фотографировались и делали видеозаписи. Потом решили, что этого недостаточно, и положили на рельсы камни, чтобы сделать "крутое селфи".

- В результате наезда на преграду на подвижном составе расцепилось автосцепное устройство. Работники железной дороги оперативно устранили последствия случившегося, на режим работы транспортной магистрали происшествие не повлияло, - рассказали в пресс-службе.

В итоге домой к школьницам пришли инспекторы по делам несовершеннолетних. Родители юных любительниц опасных селфи привлечены к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).