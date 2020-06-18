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18.06.2020 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске школьницы чуть не устроили крушение поезда ради селфи

Текст: Дмитрий Лапин
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Сотрудники  транспортной полиции оштрафовали родителей четырех девочек, устроивших опасные развлечения прямо на железнодорожных путях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в дежурную часть Сибирского линейного управления МВД РФ в Красноярске обратились железнодорожники. Они сообщили, что на одном из перегонов расцепились вагоны грузового состава. На месте происшествия транспортная полиция обнаружила четырех школьниц - 9, 10, 11 и 15 лет.

Фото: Depositphotos.com
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Девочки развлекались в опасной близости от поездов - забирались на стоящие вагоны, фотографировались и делали видеозаписи. Потом решили, что этого недостаточно, и положили на рельсы камни, чтобы сделать "крутое селфи".

-  В результате наезда на преграду на подвижном составе расцепилось автосцепное устройство. Работники железной дороги оперативно устранили последствия случившегося, на режим работы транспортной магистрали происшествие не повлияло, - рассказали в пресс-службе.

В итоге домой к школьницам пришли инспекторы по делам несовершеннолетних.  Родители юных любительниц опасных селфи привлечены к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Селфи: модное, но опасное увлечение

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