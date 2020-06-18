В Томской области на маршруты выйдут 83 новых автобуса

Всего на службу поступят 83 автобуса марки "Вектор NEXT". Новая техника выйдет на межмуниципальные маршруты.
- Такого количества автобусов Томская область не закупала с советских времен. Мы возрождаем целую отрасль и кардинальным образом решаем проблему внутриобластных перевозок, - отметил Сергей Жвачкин на церемонии вручения ключей. - Новый автопарк позволит обеспечить главное в пассажирских перевозках - безопасность, комфорт и стабильность рейсов.
Губернатор особо подчеркнул, что для Томской области с ее необъятными просторами дороги и транспортная доступность всегда были уязвимой чертой. При этом если строительство и ремонт дорог в последние годы активно ведутся, то организация удобных областных автобусных перевозок оставалась неразрешимой проблемой. В регионе все пассажирские маршруты делятся на социальные и коммерческие. Последние, "как горячие пирожки, разбирал частный бизнес". А убыточными линиями было вынуждено заниматься областное предприятие "Томскавтотранс". По естественным причинам оно стало планово-убыточным, и каждый год приносило миллионные убытки.
- Такая ситуация не могла длиться вечно, - сказал Сергей Жвачкин. - Мы приняли решение создать новую пассажирскую автотранспортную компанию, которая на 100 процентов принадлежит Томской области. В течение трех лет будем выделять ей средства на приобретение в лизинг новых автобусов.
При этом, уверен глава региона, места на рынке пассажирских перевозок хватит всем - и государству, и частникам.
В завершении церемонии Сергей Жвачкин пожелал водителям и пассажирам доброго пути.
Справка "РГ"
Все 83 новых автобуса марки "Вектор NEXT" имеют экологический класс ЕВРО-5. Из них 52 - низкопольные, газовые, их вместимость - 50 человек. Еще 21 автобус, работающий на газе, рассчитан на перевозку 51 человека, 10 автобусов - на дизельном топливе вместимостью 61 человек. Все автобусы укомплектованы системой "ГЛОНАСС", тахографами, электронными маршрутоуказателями и салонным табло "Бегущая строка". В салонах - системы видеофиксации из четырех видеокамер. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан: оборудованы прикладной аппарелью или полуавтоматическим подъемником кассетного типа.