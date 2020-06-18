В Томской области на маршруты выйдут 83 новых автобуса

Новости

В Великобритании бизнес требует сократить социальную дистанцию 14:10
Китайцы рассекретили новинки Volkswagen: дорогой универсал и элекрокроссовер 14:10
В Кургане 90-летняя бабушка скинула мошенникам 800 тыс рублей с балкона 14:09
На склоне Фудзи нашли тело пропавшего украинского спортсмена 14:09
Большинство театров Мадрида отложили открытие до сентября 14:06
В Челябинской области COVID-19 впервые выявили у новорожденного 14:06
Звезда "Великолепного века" сыграет в фильме Netflix 14:04
Лавров высказался против форсирования "окончательной нормализации" в Косово 14:03
На Кубани с 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты 14:02
В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом Победы 14:01
В польском замке XIV века нашли тайник с целым состоянием 14:01
МЧС завершит проверки детских лагерей к 1 июля 13:58
Продолжению съемок "Доктора Кто" помешала социальная дистанция 13:56
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых 13:51
Жителя Кубани будут судить за жестокое убийство девочки в 2016 году 13:50
За рубежом оценили новую тактику российских танков 13:43
Нереализованные продукты предложили отдавать на корм для животных 13:41
В Австралии расследуют случай уничтожения священных пещер аборигенов 13:40
В Кремле назвали абсурдными обвинения России и Китая в дезинформации 13:39
В Петербурге иномарка сбила шестерых пешеходов 13:37
Ученые идентифицировали загадочное ископаемое из Антарктиды 13:29
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном обращении Путина перед голосованием 13:27
"Челси" объявил о покупке Тимо Вернера 13:27
Задержан хулиган, запустивший порноролик в аэропорту Казани 13:27
Сенатором от правительства Рязанской области назначена Ирина Петина 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 13:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Томской области на маршруты выйдут 83 новых автобуса

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Впервые за последние годы Томская область закупила большую партию автобусов для общественного транспорта. Ключи от первых пятидесяти автобусов, приобретенных за счет областного бюджета, губернатор региона Сергей Жвачкин вручил директору новой пассажиркой автотранспортной компании Александру Селищеву.
Фото: пресс--служба администрации Томской области Фото: пресс--служба администрации Томской области
Фото: пресс--служба администрации Томской области

Всего на службу поступят 83 автобуса марки "Вектор NEXT". Новая техника выйдет на межмуниципальные маршруты.

- Такого количества автобусов Томская область не закупала с советских времен. Мы возрождаем целую отрасль и кардинальным образом решаем проблему внутриобластных перевозок, - отметил Сергей Жвачкин на церемонии вручения ключей. - Новый автопарк позволит обеспечить главное в пассажирских перевозках - безопасность, комфорт и стабильность рейсов.

Губернатор особо подчеркнул, что для Томской области с ее необъятными просторами дороги и транспортная доступность всегда были уязвимой чертой. При этом если строительство и ремонт дорог в последние годы активно ведутся, то организация удобных областных автобусных перевозок оставалась неразрешимой проблемой. В регионе все пассажирские маршруты делятся на социальные и коммерческие. Последние, "как горячие пирожки, разбирал частный бизнес". А убыточными линиями было вынуждено заниматься областное предприятие "Томскавтотранс". По естественным причинам оно стало планово-убыточным, и каждый год приносило миллионные убытки.

- Такая ситуация не могла длиться вечно, - сказал Сергей Жвачкин. - Мы приняли решение создать новую пассажирскую автотранспортную компанию, которая на 100 процентов принадлежит Томской области. В течение трех лет будем выделять ей средства на приобретение в лизинг новых автобусов.

При этом, уверен глава региона, места на рынке пассажирских перевозок хватит всем - и государству, и частникам.

В завершении церемонии Сергей Жвачкин пожелал водителям и пассажирам доброго пути.

Справка "РГ"

Все 83 новых автобуса марки "Вектор NEXT" имеют экологический класс ЕВРО-5. Из них 52 - низкопольные, газовые, их вместимость - 50 человек. Еще 21 автобус, работающий на газе, рассчитан на перевозку 51 человека, 10 автобусов - на дизельном топливе вместимостью 61 человек. Все автобусы укомплектованы системой "ГЛОНАСС", тахографами, электронными маршрутоуказателями и салонным табло "Бегущая строка". В салонах - системы видеофиксации из четырех видеокамер. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан: оборудованы прикладной аппарелью или полуавтоматическим подъемником кассетного типа.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном обращении Путина перед голосованием
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых
Попова: Уже через месяц число заболевших может стать минимальным
У Назарбаева обнаружен коронавирус
На Кубани с 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Родители почти 20 млн детей получили выплаты по 10 тысяч рублей