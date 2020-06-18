В Томской области на маршруты выйдут 83 новых автобуса

Впервые за последние годы Томская область закупила большую партию автобусов для общественного транспорта. Ключи от первых пятидесяти автобусов, приобретенных за счет областного бюджета, губернатор региона Сергей Жвачкин вручил директору новой пассажиркой автотранспортной компании Александру Селищеву.

Всего на службу поступят 83 автобуса марки "Вектор NEXT". Новая техника выйдет на межмуниципальные маршруты.

- Такого количества автобусов Томская область не закупала с советских времен. Мы возрождаем целую отрасль и кардинальным образом решаем проблему внутриобластных перевозок, - отметил Сергей Жвачкин на церемонии вручения ключей. - Новый автопарк позволит обеспечить главное в пассажирских перевозках - безопасность, комфорт и стабильность рейсов.

Губернатор особо подчеркнул, что для Томской области с ее необъятными просторами дороги и транспортная доступность всегда были уязвимой чертой. При этом если строительство и ремонт дорог в последние годы активно ведутся, то организация удобных областных автобусных перевозок оставалась неразрешимой проблемой. В регионе все пассажирские маршруты делятся на социальные и коммерческие. Последние, "как горячие пирожки, разбирал частный бизнес". А убыточными линиями было вынуждено заниматься областное предприятие "Томскавтотранс". По естественным причинам оно стало планово-убыточным, и каждый год приносило миллионные убытки.

- Такая ситуация не могла длиться вечно, - сказал Сергей Жвачкин. - Мы приняли решение создать новую пассажирскую автотранспортную компанию, которая на 100 процентов принадлежит Томской области. В течение трех лет будем выделять ей средства на приобретение в лизинг новых автобусов.

При этом, уверен глава региона, места на рынке пассажирских перевозок хватит всем - и государству, и частникам.

В завершении церемонии Сергей Жвачкин пожелал водителям и пассажирам доброго пути.

Справка "РГ"

Все 83 новых автобуса марки "Вектор NEXT" имеют экологический класс ЕВРО-5. Из них 52 - низкопольные, газовые, их вместимость - 50 человек. Еще 21 автобус, работающий на газе, рассчитан на перевозку 51 человека, 10 автобусов - на дизельном топливе вместимостью 61 человек. Все автобусы укомплектованы системой "ГЛОНАСС", тахографами, электронными маршрутоуказателями и салонным табло "Бегущая строка". В салонах - системы видеофиксации из четырех видеокамер. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан: оборудованы прикладной аппарелью или полуавтоматическим подъемником кассетного типа.