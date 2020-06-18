Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы правительства республики. Высокопоставленный чиновник подозревается том, что незаконно передал в бесплатную аренду построенный на средства федерального бюджета мясомолочный комплекс, стоимостью более 800 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Ингушетии.

Мясомолочный комплекс был построен по федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия" и приносил 19 миллионов рублей дохода от аренды в региональный бюджет. Экс-премьер, превысив полномочия, в 2017 году передал комплекс коммерческой фирме, которая до сих пор использует госимущество для получения собственной прибыли. В результате бюджет за три года недополучил 37,5 миллиона рублей.

Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.