На Ставрополье нашли панцирь черепахи возрастом 8 млн лет

Сотрудники Института нефти и газа Северо-Кавказского федерального университета обнаружили при раскопках в Ставропольском крае крупный брюшной щит ископаемой древней черепахи. Как сообщили в пресс-службе СКФУ, уникальная находка помещена в музей, а информацию о ней передали в Зоологический институт РАН в Санкт-Петербурге.

- На самом деле это уникальная находка, очень редко удается обнаружить такие крупные образцы. В экспедиции я совершенно случайно увидел маленькую оранжевую полосу, - рассказал заведующий кафедрой геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Абдул-Гапур Керимов.

Обнаружили панцирь в песчаном карьере села Бешпагир Грачевского района совершенно случайно. Ученые прибыли в карьер для подготовки места к проведению научной практики для студентов, поэтому у них не оказалось нужных инструментов для аккуратного извлечения находки. На место пригласили специалистов из Ставропольского государственного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

- Мы предположили, что это древняя черепаха. Качество ископаемых напрямую зависит от природных условий. Эта черепаха хорошо сохранилась, потому что попала в песок, который затем превратился в довольно крупный песчаник. За 8 миллионов лет она полностью окаменела. Мы обнаружили ее, лежащей вверх ногами. Когда отбили песчаник, оказалось, что уцелел даже узор на панцире, - отметил Абдул-Гапур Керимов.

Ученые из Петербурга определят научную ценность и редкость панциря, а после совместно с коллегами из Ставропольского краевого музея и СКФУ примут решение, что делать с находкой дальше.