По факту пожара на корабле «Иван Папанин» возбуждено уголовное дело

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту пожара на строящемся в Петербурге патрульном корабле "Иван Папанин".

Напомним, пожар произошел 15 июня. Пострадали три работника "Адмиралтейских верфей", двум из них потребовалась госпитализация.

По данным следствия, возгорание произошло в тамбуре на верхней палубе. Источник возгорания пока не ясен.

В случившемся следователи видят признаки нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Справка "РГ"

"Иван Папанин" - это многоцелевой патрульный корабль ледового класса. Он относится к проекту 23550. Сейчас корабль достраивается, в состав Северного флота его должны передать через три года.