Псковский концлагерь "Шталаг" признали объектом культурного наследия

"Шталаг 372" - один из самых крупных немецких концентрационных лагерей для военнопленных, располагавшихся на Северо-Западе СССР в годы Великой Отечественной войны. По данным фонда "Достоверная история", единовременное количество его обитателей достигало 100 тысяч человек, а общее количество погибших превышает 75 тысяч человек.

Лагерь находился на западной окраине Пскова. Сейчас это территория между улицами Юбилейной, Генерала Маргелова, Шестака и Майора Доставалова. За время, прошедшее со времен Великой Отечественной войны, территорию концлагеря частично застроили жилыми домами.

В начале марта этого года в комитет по охране объектов культурного наследия поступило заявление директора Фонда "Достоверная история" и члена Общественного совета при комитете Юрия Алексеева о включении территории "Шталага" в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В ведомстве поддержали инициативу историка. "Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры" были выполнены необходимые работы по определению ценности объекта и подготовлено заключение, на основании которого территория концлагеря включена в перечень выявленных объектов культурного наследия.

- Сегодня знаменательный день, - прокомментировал это событие Юрий Алексеев. - Территория "Шталага 372" становится достопамятным местом и попадает под государственную охрану со всеми дополнительными условиями. В течение года должна быть проведена государственная экспертиза - и памятник попадет в реестр Министерства культуры.

О дальнейшем будущем территории концлагеря говорить пока рано, но очевидно, что новой жилой застройки здесь не будет. Историки обсуждают варианты мемориализации объекта.