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18.06.2020 18:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Финском заливе заметили дельфинов

Текст: Вера Черенева

В Финском заливе границе с Санкт-Петербургом пользователи соцсетей заметили группу дельфинов.

Фото: iStock
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Как сообщает Фонд друзей балтийской нерпы, структура, которая занимается изучением и сохранением морских млекопитающих в Петербурге и Ленобласти, дельфинов в этих местах не наблюдали с 1935 года.

Зоозащитники отмечают, что дельфинов обнаружили на пляже у поселка Приветинское. Сначала их заметили дети, рассказали родителям, но те им поверили лишь, когда сами увидели шесть особей, воодушевленно плескавшихся в Финском заливе.

Несколькими днями ранее эту же группу дельфинов заметили в Финляндии близ города Ловииса.

Сообщение о дельфинах всколыхнуло фантазию пользователей соцсетей, которые стали иронизировать насчет того, насколько природа очистилась.

Но как оказалось, пандемия и снижение судоходного трафика не сыграли здесь никакой роли. Выяснилось, что еще год назад на одной из турбаз Финского залива работники форелевого хозяйства засняли игры нескольких дельфинов. Но тогда не придали этому значения и не стали публиковать запись.

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