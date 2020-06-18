В Ленинградской области утонула четырехлетняя девочка

В Тосненском районе Ленинградской области утонула четырехлетняя девочка из многодетной семьи.

Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Ленобласти, вчера, 17 июня, семья, в которой шестеро детей, отдыхала на берегу реки Тосна. Отец, учивший детей плавать, в какой-то момент оставил четырехлетнюю дочку без присмотра. Малышка зашла на глубину и захлебнулась.

Как только обнаружился факт пропажи девочки, были организованы ее поиски. Оставалась надежда на то, что ребенок не утонул, а, возможно, отошел в сторону и заблудился, потому местность тщательно прочесывалась. В общей сложности девочку искали 135 человек: сотрудники СК, полиции, МЧС, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Одновременно обследовалась акватория реки с помощью сетей и эхолота. Уже ночью из реки было поднято тело малышки.

В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.