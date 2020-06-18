В Псковской области нашли останки погибших в фашистском концлагере

Рядом с деревней Моглино в Псковской области поисковики обнаружили массовое захоронение мирных жителей. По предварительным данным, это жертвы фашистского концлагеря, который действовал на этой территории в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Поисковом движении России.

Слухи о концлагере, который находился в этой местности, среди жителей окрестных деревень ходили давно. Но до последнего времени никто не знал, где находятся захоронения. Конкретная локация была найдена благодаря изучению рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области, эти материалы были переданы в региональный государственный архив в пролом году.

По предварительным данным, концлагерь действовал близ Моглино с 1941 по 1944 год, за это время здесь погибло порядка трех тысяч человек.

Первые же раскопки подтвердили страшные архивные данные. На глубине 70-80 сантиметров обнаружено массовое захоронение. Пока поисковики не могут сказать, останки скольки человек находятся в этом месте, работы только начались, пока известно, что в захоронении люди лежали друг на друге. Причины их смерти также пока не установлены, но удалось идентифицировать двух человек.

В концлагере находились советские военнопленные, которых заставляли ремонтировать дорогу, связывающую Ригу и Псков. В первые месяцы 1941 года из 280 бойцов в живых осталось не больше 30 человек. С весны 1942 года концлагерь стал пересылочной базой, в Моглино привозили мирных жителей.

О массовом захоронении поисковики сообщили в правоохранительные органы.