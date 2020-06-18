Новости

Вышел новый трейлер сериала "Роковой патруль" с "Людьми Секс" 15:44
В Севастополе провели уникальную операцию новорожденному 15:40
РПЛ не будет останавливать чемпионат из-за ситуации с "Ростовом" 15:38
Самый мощный Mercedes-Benz E-Class подвергли модернизации 15:37
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба 15:36
Скончалась сестра Джона Кеннеди 15:35
В Краснодарском крае с 1 июля откроются детские лагеря 15:35
В Германии на мясокомбинате обнаружили 657 инфицированных коронавирусом 15:34
Лукашенко призвал законодателей "не цепляться к людям по мелочам" 15:13
В Петербурге пройдут три тренировки военного парада в честь Победы 15:10
Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты 15:04
На Ставрополье нашли панцирь черепахи возрастом 8 млн лет 15:04
Tesla ищет дизайнеров для создания электрокара в китайском стиле 15:00
В Мордовии СК проверит службу такси после ДТП с 6 погибшими 14:58
Найден христианский город, разрушенный персами 1400 лет назад 14:57
В Новороссийске годовалый ребенок погиб в частном детсаду 14:55
В Псковской области нашли останки погибших в фашистском концлагере 14:52
Тело погибшего обнаружено на месте обрушения в Ивановской области 14:51
Жан-Жак Анно снимет фильм о пожаре в Соборе Парижской Богоматери 14:50
В Севастополе число безналичных платежей выросло в семь раз 14:48
Москва усилила контроль за пожарной безопасностью в лесопарковых зонах 14:47
Разработаны законопроекты о введении типового проектирования зданий 14:42
В ВОЗ не считают, что в России занижена смертность от COVID-19 14:37
Путин рассказал про звонки внуков в Кремль 14:35
В Совфеде предупредили об ответственности за повторное голосование по поправкам 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 14:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Псковской области нашли останки погибших в фашистском концлагере

Текст: Вера Черенева

Рядом с деревней Моглино в Псковской области поисковики обнаружили массовое захоронение мирных жителей. По предварительным данным, это жертвы фашистского концлагеря, который действовал на этой территории в годы Великой Отечественной войны, сообщили в Поисковом движении России.

Слухи о концлагере, который находился в этой местности, среди жителей окрестных деревень ходили давно. Но до последнего времени никто не знал, где находятся захоронения. Конкретная локация была найдена благодаря изучению рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области, эти материалы были переданы в региональный государственный архив в пролом году.

Фото: Александр Фридлянский/РИА Новости
Псковский концлагерь "Шталаг" признали объектом культурного наследия

По предварительным данным, концлагерь действовал близ Моглино с 1941 по 1944 год, за это время здесь погибло порядка трех тысяч человек.

Первые же раскопки подтвердили страшные архивные данные. На глубине 70-80 сантиметров обнаружено массовое захоронение. Пока поисковики не могут сказать, останки скольки человек находятся в этом месте, работы только начались, пока известно, что в захоронении люди лежали друг на друге. Причины их смерти также пока не установлены, но удалось идентифицировать двух человек.

В концлагере находились советские военнопленные, которых заставляли ремонтировать дорогу, связывающую Ригу и Псков. В первые месяцы 1941 года из 280 бойцов в живых осталось не больше 30 человек. С весны 1942 года концлагерь стал пересылочной базой, в Моглино привозили мирных жителей.

О массовом захоронении поисковики сообщили в правоохранительные органы.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Вторая мировая война

Главное сегодня

Роскомнадзор разблокирует Telegram
Путин рассказал про звонки внуков в Кремль
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых
За сутки в России подтверждено 7790 случаев COVID-19
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей