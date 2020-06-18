В Вологде молодой лось выбежал на дорогу и запрыгнул на крышу машины

В Вологде молодой лось выскочил прямо на дорогу и запрыгнул на крышу автомобиля. Потом он скрылся в соседних дворах. Инспекторы департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира его поймали и вывезли в лес.

ЧП произошло недалеко от перекрестка Пошехонского шоссе и улицы Петина. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, не пострадала.

Как сообщили в Облохотдепартаменте Вологодской области, узнав о ЧП, сотрудники сразу выехали на место. Лось забился в огороженный тупик железнодорожных путей. Животному сделали укол снотворного. Железнодорожники, которые стали свидетелями данного происшествия, предоставили экскаватор, с помощью которого лося погрузили в автоприцеп и отвезли в лесной массив Вологодского района.

Кстати, с начала нынешнего года в регионе произошло 33 ДТП с участием диких животных. На дорогах установлены более полутора тысяч предупредительных знаков, организовано ночное патрулирование в период сезонной миграции. Но самым эффективным препятствием для зверей являются "электропастухи". Эти сетки и изгороди с переходом для животных установлены в пяти муниципалитетах. Их протяженность - свыше 100 километров. В ближайшее время огородят еще два опасных участка.