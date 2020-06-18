Новости

В Хабаровске гостям ярмарки выходного дня выдадут маски 10:13
В кабмине опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых 10:13
Почему лампы в фарах нужно менять парами 10:00
В Подмосковье воры попытались вскрыть банкомат 09:46
В Вологде молодой лось выбежал на дорогу и запрыгнул на крышу машины 09:43
В Якутии будут судить директора, растратившего 127 млн 09:37
Врач назвал продукты для красивого загара 09:37
В одном из районов Камчатского края ввели режим ЧС из-за пожаров 09:34
Мошенник украл дистанционным путем около 460 тысяч рублей 09:29
ЦОДД предложил водителям отказаться от поездок в центр Москвы 09:27
В Японии прокуратура запросила ордер на арест экс-министра юстиции страны 09:24
Пикап Hyundai Santa Cruz показался в минимальном камуфляже 09:22
В Челябинской области число жертв COVID-19 превысило сотню 09:22
Трамп назвал Болтона "дураком, который хотел развязать войну" 09:22
Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды 09:17
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве 09:14
Парадную тренировку летчиков ЦВО показали на видео 09:09
Созданные школьниками компьютерные игры выведут на рынок 09:08
Предпоследнее место: продажи Lada в Европе "просели" 09:02
Врач рассказала, чем заменить сметану при солнечном ожоге 08:56
В Москве заработал онлайн-сервис, помогающий безопасно купить квартиру 08:55
Немецкий профессор заявил о взломе кода манускрипта Войнича 08:54
Скифский воин из кургана Сарыг-Булун оказался 13-летней амазонкой 08:50
Пермские ученые создали модель экологичной газотурбинной установки 08:42
Начальника Столбовского отдела полиции будут судить за взятку 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 09:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде молодой лось выбежал на дорогу и запрыгнул на крышу машины

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Охотдепартамент Вологодской области Фото: Охотдепартамент Вологодской области
Фото: Охотдепартамент Вологодской области

В Вологде молодой лось выскочил прямо на дорогу и запрыгнул на крышу автомобиля. Потом он скрылся в соседних дворах. Инспекторы департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира его поймали и вывезли в лес.

ЧП произошло недалеко от перекрестка Пошехонского шоссе и улицы Петина. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, не пострадала.

На Сахалине суд отстранил мэра Охи, уличенного в браконьерстве

Как сообщили в Облохотдепартаменте Вологодской области, узнав о ЧП, сотрудники сразу выехали на место. Лось забился в огороженный тупик железнодорожных путей. Животному сделали укол снотворного. Железнодорожники, которые стали свидетелями данного происшествия, предоставили экскаватор, с помощью которого лося погрузили в автоприцеп и отвезли в лесной массив Вологодского района.

Кстати, с начала нынешнего года в регионе произошло 33 ДТП с участием диких животных. На дорогах установлены более полутора тысяч предупредительных знаков, организовано ночное патрулирование в период сезонной миграции. Но самым эффективным препятствием для зверей являются "электропастухи". Эти сетки и изгороди с переходом для животных установлены в пяти муниципалитетах. Их протяженность - свыше 100 километров. В ближайшее время огородят еще два опасных участка.

Происшествия ЧП Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

Главное сегодня

В кабмине опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых
Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России
В Совфеде объяснили, почему голосование по Конституции важно провести сейчас
Попова оценила вероятность возвращения школьников за парты 1 сентября
Россиян предупредили об аномальном похолодании
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Лжеэкстрасенсы обманули людей на пять миллионов рублей