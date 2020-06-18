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18.06.2020 18:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов назвал продление антикрымских санкций ЕС данью традиции

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы РК Фото: Пресс-служба главы РК
Фото: Пресс-служба главы РК

Антироссийские санкции, введенные ЕС после воссоединения Крыма с РФ, не став орудием манипуляции, сделали крымчан сильными и самодостаточными. Об этом на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксенов, комментируя продление Евросоюзом ограничительных мер против Крыма и Севастополя до 23 июня 2021 года.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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При этом очередную пролонгацию санкций глава республики, образно выражаясь, назвал "данью традиции".

- Лживые обвинения, подлые подстрекательства и безрассудные санкции - вот весь арсенал внешнеполитических инструментов Евросоюза, - отметил он.

По мнению Аксенова, за нагнетанием истерии вокруг крымского вопроса Запад по привычке норовит скрывать собственные проблемы, фокусируя общественное мнение на абстрактных вещах.

Вместе с тем глава Крыма признал, что без санкций у полуострова были бы более благоприятные условия для экономического развития, в частности для привлечения инвестиций. Но эту утраченную возможность получится компенсировать иными способами.

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- Крым сегодня - территория перспективного развития, - констатировал Аксенов. - Все глобальные инфраструктурные и социальные проекты в Крыму за последние шесть лет были реализованы в условиях санкций.

Свое отношение к санкциям глава республики, уверенный в успешном развитии региона, иллюстрировал пословицей "Собака лает, караван идет".

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