Законодатели Краснодарского края и Республики Крым вышли с совместной инициативой - ввести дополнительные меры государственной поддержки санаторно-курортной и туристской сфер, пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Такие предложения прозвучали на майской конференции Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА), прошедшей в видеоформате.

- Это уже не первый случай нашего межпарламентского взаимодействия с соседней республикой. Предыдущие инициативы, в частности о развитии яхтенного туризма, уже успешно реализуются. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем, - подчеркнул спикер Законодательного собрания края (ЗСК) Юрий Бурлачко.

По словам председателя комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Крыма Алексея Черняка, в южных регионах уделяют особое внимание развитию рекреационных комплексов. В 2018 году курорты ЮФО и СКФО посетили 29 миллионов отдыхающих - это больше трети общего туристского потока страны.

- Распространение новой коронавирусной инфекции нанесло огромный ущерб экономике регионов, - отметил Черняк. - Продажи в сфере туризма упали на 95-100 процентов. В Крыму, по предварительным данным, из-за этого за апрель и май недополучено 18,7 миллиарда рублей, налоговые поступления в бюджет снизятся на 504,1 миллиона, а с учетом мультипликативного эффекта - на 2,1 миллиарда. В Краснодарском крае за те же два месяца отраслевые предприятия в совокупности, по предварительным оценкам, потеряли более 11 миллиардов рублей, налоговые поступления сократились на 2,26 миллиарда.

Депутаты Юга России поддержали составленное крымскими и кубанскими коллегами обращение в правительство РФ с предложением дополнительно помочь отрасли. Речь идет о налоговых послаблениях, субсидиях и других инструментах, которые позволят улучшить положение в этой сфере.

Депутаты предлагают расширить перечень транспортных средств, пользующихся правом безвозмездного проезда по платным трассам

В целом на конференции рассмотрели 33 законодательные инициативы и обращения в федеральный центр, среди них семь принадлежат кубанским парламентариям. Одна касается внесения изменений в КоАП в части регулирования рынка алкоголя и в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Подготовили поправки в профильном комитете ЗСК, возглавляемом вице-спикером Сергеем Алтуховым.

Депутаты предложили наделить лицензирующий орган правом отказать заявителю в лицензии в случае, если тот был привлечен к административной ответственности за продажу продукции без маркировки, а также установить штраф за реализацию алкоголя без маркировки.

Комитет подготовил обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором идет речь о продлении действия единого налога на вмененный доход (согласно действующим нормам, его можно применять до первого января 2021 года). ЕНВД показал свою эффективность во многих регионах, поэтому парламентарии предлагают оставить его в силе. По мнению Сергея Алтухова, необходимость переходить на другой вид налогообложения в нынешней экономической ситуации может негативно повлиять на малый и средний бизнес.

- Все предложения, подготовленные нашим комитетом, имеют важное значение не только для Кубани, но и для других регионов страны. Поэтому, уверен, они будут поддержаны, - считает вице-спикер.

Не менее актуальна кубанская инициатива о внесении изменений в федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ. Депутаты предлагают расширить перечень транспортных средств, пользующихся правом безвозмездного проезда по платным трассам, и ввести льготы для определенных категорий граждан - инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и России, Героев Труда и лиц, постоянно живущих или работающих на территории населенных пунктов, прилегающих к платным участкам.

А комитет ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан составил обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину о необходимости разъяснить федеральное законодательство в части предоставления земельных участков. Дело в том, что граждане, работающие по специальности в сферах образования и здравоохранения, имеют право на получение участков для постройки частного жилого дома или организации личного подсобного хозяйства. Но на практике оказывается, что многие из них трудятся в учреждениях на должностях, имеющихся в штатном расписании, а не по специальности, указанной в документе об образовании, что может стать поводом для отказа в предоставлении земли. Поэтому парламентарии просят разъяснить правовой смысл термина "специалист" и установить тождество понятий "должность" и "специальность" в данной ситуации.

-Таким образом, мы выработаем единый поход к решению вопроса, который беспокоит все субъекты, - отмечает председатель комитета Андрей Горбань.

В свою очередь комитет по вопросам имущественных и земельных отношений ЗСК предложил внести в Земельный кодекс изменения, позволяющие повысить эффективность использования участков, на которых расположены археологические объекты.

Не менее значимые инициативы выдвинули и другие участники конференции. Так, поддержано обращение Государственного совета Крыма к Вячеславу Володину о необходимости установить запрет на оптовую и розничную торговлю некурительными никотинсодержащими смесями. Ранее был введен законодательный запрет на реализацию снюса и насвая, но теперь недобросовестные продавцы торгуют никотинсодержащими жвачками, леденцами, конфетами с различными вкусовыми добавками. Среди покупателей немало школьников.

Исследования, проведенные Роспотребнадзором, показали, что концентрация никотина в такой продукции более чем в 20 раз превышает допустимые значения для табачной продукции. Ее употребление приводит к серьезным отравлениям. По мнению депутатов, необходимо как можно скорее ввести запрет на нее.

- Совсем недавно по инициативе губернатора Кубани на внеочередной сессии мы приняли закон об ограничении продажи снюсов в регионе. Но жизнь не стоит на месте, сейчас появляются другие, но не менее вредные продукты. Необходим федеральный закон, учитывающий все названия подобных товаров и ограничивающий их свободную продажу. Мы должны заботиться о жизни и здоровье подрастающего поколения, - заявил Юрий Бурлачко.

Ряд инициатив, рассмотренных ЮРПА, касался агропромышленного сектора. Ростовские парламентарии предложили создать отдельные зоны семеноводства, чтобы обеспечить защиту от перекрестного опыления. Это стратегический для продовольственной безопасности страны вопрос, считают депутаты.

Сельхозотрасль в центре внимания и волгоградских законодателей: их предложение - разработать специальные ветеринарно-санитарные правила для племенных и генофондных хозяйств в целях сохранения племенного животноводства. Одобрена инициатива Крыма о внесении изменений в КоАП для ужесточения ответственности за нарушение правил борьбы с карантинными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней, сорняками.

Депутаты Калмыкии предложили изменить систему расчета социальной доплаты пенсионерам, что позволит увеличить их материальное обеспечение. Дума Астраханской области подготовила обращение к правительству РФ и Государственной Думе, в котором призывает отменить штрафы за несоблюдение весогабаритных параметров в отношении пожарных машин и другого транспорта МЧС, который задействуется в аварийно-спасательных работах.

- На конференции мы детально обсудили наши общие проблемы, - рассказал Юрий Бурлачко. - Это особенно важно в сегодняшних непростых условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Федеральный центр оказывает регионам беспрецедентную помощь. Поддержка предоставляется как отдельным секторам экономики, так и разным социальным группам. Наша задача как региональных законодателей - предложить наиболее эффективные пути развития территорий, исходя из их специфики. У всех субъектов ЮРПА схожая структура экономики. АПК, санаторно-курортный комплекс, транспорт -наши базовые отрасли. Чтобы помочь им выстоять, мы обязаны объединить усилия и тогда обязательно добьемся успеха.

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