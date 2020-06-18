Как полуторатысячный российский гарнизон Баязета сдержал 20 000 турок

18 июня 1877 года началось так называемое Баязетское сидение, в результате которого немногочисленный российский гарнизон в течение 23 дней оборонял крепость Баязет от атак многотысячного войска турок и курдов.

Крепость, имевшее важное значение на подступах к Закавказью, оборонял гарнизон из 1616 человек и некоторое количество иррегулярных подразделений. Но после неудачной рекогносцировки перед началом осады гарнизон сократился до 1479 человек. Между тем в районе Баязета в разное время осады действовало примерно от 8 000 до 20 000 турок и курдов.

Ситуацию усугублял тот факт, что цитадель-дворец, занятая гарнизоном, оказалась плохо приспособленной для обороны. Она имела большие окна, которые защитникам нужно было закрыть, чтобы превратить их в подобие бойниц, а на крышах, с которых велся огонь, не было даже защитных парапетов для стрелков. Ворота оказались настолько ненадежными, что их пришлось забаррикадировать камнями. А неудачное расположение крепости давало возможность противнику обстреливать ее с городских построек и господствующих высот.

При этом защитники цитадели страдали от недостатка провианта. Но самой большой проблемой оказалась жажда. Запасов воды в крепости катастрофически не хватало. Когда во время осады пошел дождь, солдаты старались наполнить водой даже сапоги.

Чтобы добыть живительную влагу, к протекавшему неподалеку ручью нужно было совершать вылазки под обстрелом противника. Защитники Баязета в буквальном смысле расплачивались за добытую таким образом воду кровью.

Чтобы принудить гарнизон к сдаче, осаждающие завалили спасительный ручей трупами, из-за чего вода испортилась, и в крепости начались болезни. В летний зной на человека в сутки выдавали воду по половине крышки солдатского котелка. А порой была возможность выдать лишь четверть крышки. В самое тяжелое время воды бойцам доставалось еще меньше. "По случаю неудавшейся вчерашнего числа вылазки за водой выдать больным по крышке воды, а остальным - по ложке", - говорится в одном из распоряжений коменданта крепости.

Битва за Баязет отличалась особой жестокостью. Нападавшие во время штурма устроили настоящую резню в отношении проживавших в городе армян, которые не смогли укрыться в цитадели. Жертвами, впрочем, становились и турецкие семьи, пытавшиеся спасти своих соседей от смерти.

Однажды в цитадели была предпринята попытка сдать крепость. Соответствующее распоряжение отдал подполковник Григорий Пацевич. Однако другие офицеры воспротивились и выступили против капитуляции. Прямо во время штурма разгорелся конфликт из-за белого флага. Пацевич угрожал несогласным сдаваться револьвером, но в возникшей неразберихе при штурме был убит сам. По одной из версий его застрелили не атакующие, а кто-то из защитников цитадели.

После этого вопрос о сдаче отпал. Штурмующего противника отбросили огнем. Как выяснилось, отказ от капитуляции оказался верным решением. Во время неразберихи небольшая часть бойцов из иррегулярного подразделения попыталась сдаться в плен и вышла из крепости, однако нападавшие тут же их перебили.

Несмотря на случившееся, осаждавшие неоднократно и настойчиво требовали от защитников сдать цитадель. Один из присланных парламентеров оказался перебежчиком, его повесили. "Если вы так сильно желаете взять крепость, берите нас силою. Русские живыми не сдаются. По первому же переговорщику прикажу стрелять!" - предупредил осаждающих комендант крепости капитана Федор Штоквич.

Ярким эпизодом осады стала артиллерийская дуэль защитников Баязета с турецким крупнокалиберным орудием, которое противник выкатил к крепости, чтобы пробить стены цитадели. Но уже второй выстрел русских артиллеристов снес колесо турецкой пушки. Следующий выстрел ее уничтожил.

Когда российские войска смогли пробиться к осажденному Баязету и прорвали турецкое кольцо, изнуренные защитники цитадели первым делом бросились к ручью, чтобы напиться вдоволь.