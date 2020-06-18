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18.06.2020 09:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенник украл дистанционным путем около 460 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о раскрытии очередного телефонного мошенничества.

Фото: iStock
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Ирина Волк рассказала, что сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области при участии Росгвардии задержали подозреваемый в мошенничестве, совершенном дистанционным способом.

Злоумышленник приобрел базу телефонных номеров и произвел рассылку смс-сообщений с одинаковым текстом. Схема не новая и по-прежнему хорошо работающая. Абонентам сообщалось, что их банковская карта заблокирована, а для получения дополнительной информации необходимо позвонить по указанному номеру.

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При поступлении звонков мужчина изменял тембр и женским голосом представлялся сотрудницей банка. Он убеждал доверчивых людей продиктовать реквизиты банковских карт и секретные коды, после чего снимал с их счетов деньги. По предварительным данным, причиненный 20 гражданам ущерб превысил 460 тысяч рублей.

Задержан ранее судимый житель Перми. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По месту проживания фигуранта изъято 150 сим-карт и два мобильных телефона, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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