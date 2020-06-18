Ученая с судна "Профессор Лонгинов" пропала в море у Анапы

Близ анапского поселка Витязево в Черном море, рядом с берегом, накануне пропала 38-летняя сотрудница Южного отдела Института океанологии имени Петра Петровича Ширшова с судна "Профессор Лонгинов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Морской спасательной службы РФ Андрея Малова.

По его словам, она опустилась на морское дно для забора грунта, но так и не поднялась на поверхность, когда запас воздуха в баллонах закончился.

На место происшествия вызвали спасателей азово-черноморского филиала Морспасслужбы, которые начали поисково-спасательную операцию, продолжающуюся по настоящее время.

Кроме того, туда отправился рейдовый катер "Водолаз Кузьминых" с водолазами на борту. Поиски начались в среду вечером.

Предварительная причина происшествия - сильные подводные течения, которые наблюдаются в этом районе.