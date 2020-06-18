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18.06.2020 07:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Установлен регион с самыми дешевыми продуктами в июне

Текст: Татьяна Ткачёва
Купить продукты питания по наиболее выгодным ценам могут жители Симферополя, Твери и Севастополя. На день одному человеку там хватит 260 рублей. Это следует из результатов июньской волны мониторинга "Котлета с пюрешкой", которая прошла в 58 регионах страны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Маркетологи снова прошлись по сетевым магазинам и записали стоимость базовых продуктов, выбирая товары с самым низким ценником и в минимальной фасовке, без учета акций и скидок по дисконтным картам. Самый дешевый набор в июне им удалось найти в Симферополе. На втором и третьем месте рейтинга расположились Тверь и Севастополь. Приготовить простые блюда для трех приемов пищи - в расчете на одного едока - в этих городах можно на сумму около 260 рублей.

У кого дороже

Майскую тройку лидеров, напомним, составляли Омск, Смоленск и Саратов. Но за месяц стоимость дневного рациона там выросла. У омичей прибавка составила 10 рублей, у саратовцев - 20. А вот в Смоленске условная "корзина" подорожала на 35 рублей, или на 13 процентов. Это самый высокий относительный показатель в России. Уровень цен вырос только в половине городов, которые участвовали в исследовании в мае и июне. Причем, как правило, незначительно - до 5 процентов.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
На фоне спада во многих отраслях производство продуктов питания растет

По мере дальнейшего созревания ранних овощей стоимость продуктовой корзины может снизиться, но пока эта тенденция проявилась только в Крыму: севастопольская "Пюрешка" за месяц подешевела на 10 процентов.

"Самая дорогая "Пюрешка" обнаружена в Магадане. Здесь суточный рацион обойдется в 484 рубля на человека, то есть почти в 1,9 раза дороже, чем на черноморском побережье, - рассказали авторы мониторинга. - Стоимость условного рациона в Москве составила 315,75 рубля, что на четыре процента выше, чем в мае. Столица с этим показателем занимает 56 место среди исследованных городов. В Санкт-Петербурге стоимость "Котлеты с пюрешкой" снизилась на пять процентов и составила 283 рубля. По этому показателю Петербург занял 26 место и стал самым "дешевым" городом на Северо-Западе".

Как считали

Мониторинг "Котлета с пюрешкой" впервые провели в Великом Новгороде в начале апреля, когда в стране объявили нерабочие дни. Затем география срезов расширилась, и их стали проводить регулярно - силами некоммерческого объединения исследовательских компаний "Полстеры.рф". Замеры в июне были проведены в 60 городах от Магадана до Калининграда.

Фото: РГ
Эксперты сравнили "карантинные" рационы жителей Центральной России

За основу взят рацион условного россиянина-одиночки, который из-за режима самоизоляции ест только дома, готовит сам и экономит на продуктах, но не запасает их в больших объемах. Меню разработала служба доставки горячих обедов Good Food с учетом суточной потребности в питательных веществах. Завтрак - овсянка на молоке с фруктами, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком, пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ на курином бульоне, свиная котлета с пюре, хлеб, чай. Ужин - порция "Оливье", макароны с поджаркой из курицы, хлеб, чай.

Для приготовления этих блюд нужно три десятка ингредиентов. В заданные дни маркетологи обходили в каждом городе от трех до семи объектов популярных торговых сетей - как федеральных, так и местных.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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