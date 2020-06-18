В Астрахани пенсионерка отсудила 587 тысяч рублей за травму в лифте

Астраханской пенсионерке через суд удалось взыскать 587 тысяч рублей с компании, обслуживающей лифты, в качестве компенсации за тяжкий вред здоровью.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на облпрокуратуру, женщина получила травму: из-за того, что дверцы неисправного лифта не вовремя захлопнулись, она сломала бедро. Пострадавшая теперь может передвигаться с использованием спецсредств.

Кроме того, директор лифтовой компании получил два года лишения свободы условно за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности.