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18.06.2020 14:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске годовалый ребенок погиб в частном детсаду

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Новороссийске следователи устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в частном детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кубани.

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По данным следствия, 16 июня 2020 года 37-летняя местная жительница оставила своего годовалого сына на время в доме на улице Сулеймана Стальского у 43-летней женщины, оказывающей услуги по присмотру за детьми за плату. На следующее утро присматривавшая за ребенком обнаружила, что у малыша поднялась температура, вызвала скорую помощь, но врачам не удалось спасти ребенка.

Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, после завтрака воспитатель детского сада вышла в другую комнату, а вернувшись, обнаружила ребенка на диване без признаков жизни. Семья погибшего по месту жительства характеризуется положительно, на учете не состоит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводится расследование всех обстоятельств произошедшего, в том числе следователи тщательно изучат условия жизни и воспитания ребенка. Также специалисты оценят правомерность оказания услуг по присмотру за детьми.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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