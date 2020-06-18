В Курганской области сократилось количество заявок на кредитные каникулы от представителей малого и среднего бизнеса.

С 20 марта по 3 июня от предпринимателей в банки поступило 358 обращений, 94 процента из них рассмотрены, 72 процента от рассмотренных удовлетворены. Пик заявок на отсрочку пришелся на апрель. Задолженность, по которой она предоставлена, составила 242 миллиона рублей.

Уменьшение обращений по кредитным каникулам - общая тенденция, отмечают в пресс-службе отделения по Курганской области Уральского главного управления Банка России. В частности, из 113 заявок физлиц на кредитные каникулы по ипотеке большая часть (70) пришлась именно на первую половину пандемии, а вот с 6 мая по 3 июня такая мера поддержки понадобилась только 43-м зауральцам. При этом уровень одобрения отсрочки по ипотеке остается высоким - 87 процентов. Сумма, на которую она предоставлена, - 71 миллион рублей.

Пошел на спад и поток заявок, где запрашивается отсрочка по потребительским и автокредитам. По мнению заместителя управляющего отделением по Курганской области Банка России Евгения Немчинова, это может свидетельствовать о том, что все, кто остро нуждался в подобной поддержке, ее уже получил. Кроме того, в регионе снят ряд ограничений, заработали многие предприятия, граждане вновь могут рассчитывать на привычный ежемесячный доход и вернуться к регулярным выплатам по кредитам.