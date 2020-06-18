Новости

В Якутии будут судить директора, растратившего 127 млн 09:37
В одном из районов Камчатского края ввели режим ЧС из-за пожаров 09:34
Мошенник украл дистанционным путем около 460 тысяч рублей 09:29
ЦОДД предложил водителям отказаться от поездок в центр Москвы 09:27
В Японии прокуратура запросила ордер на арест экс-министра юстиции страны 09:24
Пикап Hyundai Santa Cruz показался в минимальном камуфляже 09:22
В Челябинской области число жертв COVID-19 превысило сотню 09:22
Трамп назвал Болтона "дураком, который хотел развязать войну" 09:22
Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды 09:17
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве 09:14
Парадную тренировку летчиков ЦВО показали на видео 09:09
Созданные школьниками компьютерные игры выведут на рынок 09:08
Предпоследнее место: продажи Lada в Европе "просели" 09:02
Врач рассказала, чем заменить сметану при солнечном ожоге 08:56
В Москве заработал онлайн-сервис, помогающий безопасно купить квартиру 08:55
Немецкий профессор заявил о взломе кода манускрипта Войнича 08:54
Скифский воин из кургана Сарыг-Булун оказался 13-летней амазонкой 08:50
Пермские ученые создали модель экологичной газотурбинной установки 08:42
Начальника Столбовского отдела полиции будут судить за взятку 08:20
На Сахалине суд отстранил мэра Охи, уличенного в браконьерстве 08:20
США выступили против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом 08:18
Volkswagen пустил клиентов на завод собирать машины 08:05
Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России 07:45
В Африке появятся мобильные сети пятого поколения благодаря КНР 07:40
Онколог назвал пять симптомов рака кишечника 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
18.06.2020 08:36
Проект: В регионах

Так просто спасти деревья

Южноуральцам предлагают отказаться от бумажных квитанций на коммуналку
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 132(8186)
Положить начало переходу на электронные квитанции от поставщиков коммунальных услуг должно подписание "Зеленого меморандума". Документ, который дает старт инициативам и проектам по снижению вредного воздействия на окружающую среду, подготовили в министерстве экологии Челябинской области. Он регламентирует сотрудничество организаций, причастных к этой работе.

С инициативой свести к минимуму печать бумажных квитанций выступил крупный банк. Начальник отдела платежных сервисов Вадим Ерошкин перечисляет мотивы, побудившие кредитное учреждение заняться этим: более 60 процентов клиентов сегодня уже прибегают к цифровым каналам связи с поставщиками услуг ЖКХ: передают показания счетчиков, проводят оплату, используя мобильные приложения, "личные кабинеты". Есть в этих сервисах и сведения о начислениях - фактически электронные квитанции.

В проекте уже около двух десятков организаций: регоператоры по обращению с твердыми бытовыми отходами, поставщики ресурсов и коммунальных услуг, управляющие компании

Именно стремлением минимизировать обращение бумажных документов объясняет участие в проекте и управляющий челябинским отделением банка Денис Чугунов. По его данным, поставщики услуг ЖКХ на Южном Урале ежемесячно печатают около шести миллионов бумажных квитанций, дублируя уже известную многим жителям информацию.

Фото: iStock
Законно ли начислять плату за коммунальные услуги на не прописанных жильцов

Поддержало расширение электронного документооборота региональное министерство экологии, решив объединить участников процесса в единый пул. Сегодня в нем около двух десятков организаций: региональные операторы по обращению с твердыми бытовыми отходами, поставщики энергоресурсов и коммунальных услуг, а также управляющие компании. И, хотя меморандум, скорее, напоминает протокол о намерениях, организаторы уверены в успехе.

- Проект даст результаты, - отмечает министр экологии области Сергей Лихачев. - Если отказаться от печати двух миллионов квитанций в год, это позволит спасти более 100 деревьев.

Новый сервис уже работает, и электронные услуги набирают популярность у населения. Информация в цифровых и бумажных квитанциях идентична, они имеют одинаковую юридическую силу, поэтому в будущем инициативу планируется распространить на весь регион и подключить новые заинтересованные стороны. По словам чиновников, компании пересматривают свою деятельность, создают инструменты, позволяющие плательщикам прикоснуться к новой реальности. В этом они видят тренд: забота о природе становится не просто правилом хорошего тона, а философией бизнеса.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Регулирование тарифов в ЖКХ

Главное сегодня

Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России
В Совфеде объяснили, почему голосование по Конституции важно провести сейчас
Попова оценила вероятность возвращения школьников за парты 1 сентября
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России