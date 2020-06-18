Положить начало переходу на электронные квитанции от поставщиков коммунальных услуг должно подписание "Зеленого меморандума". Документ, который дает старт инициативам и проектам по снижению вредного воздействия на окружающую среду, подготовили в министерстве экологии Челябинской области. Он регламентирует сотрудничество организаций, причастных к этой работе.

С инициативой свести к минимуму печать бумажных квитанций выступил крупный банк. Начальник отдела платежных сервисов Вадим Ерошкин перечисляет мотивы, побудившие кредитное учреждение заняться этим: более 60 процентов клиентов сегодня уже прибегают к цифровым каналам связи с поставщиками услуг ЖКХ: передают показания счетчиков, проводят оплату, используя мобильные приложения, "личные кабинеты". Есть в этих сервисах и сведения о начислениях - фактически электронные квитанции.

В проекте уже около двух десятков организаций: регоператоры по обращению с твердыми бытовыми отходами, поставщики ресурсов и коммунальных услуг, управляющие компании

Именно стремлением минимизировать обращение бумажных документов объясняет участие в проекте и управляющий челябинским отделением банка Денис Чугунов. По его данным, поставщики услуг ЖКХ на Южном Урале ежемесячно печатают около шести миллионов бумажных квитанций, дублируя уже известную многим жителям информацию.

Поддержало расширение электронного документооборота региональное министерство экологии, решив объединить участников процесса в единый пул. Сегодня в нем около двух десятков организаций: региональные операторы по обращению с твердыми бытовыми отходами, поставщики энергоресурсов и коммунальных услуг, а также управляющие компании. И, хотя меморандум, скорее, напоминает протокол о намерениях, организаторы уверены в успехе.

- Проект даст результаты, - отмечает министр экологии области Сергей Лихачев. - Если отказаться от печати двух миллионов квитанций в год, это позволит спасти более 100 деревьев.

Новый сервис уже работает, и электронные услуги набирают популярность у населения. Информация в цифровых и бумажных квитанциях идентична, они имеют одинаковую юридическую силу, поэтому в будущем инициативу планируется распространить на весь регион и подключить новые заинтересованные стороны. По словам чиновников, компании пересматривают свою деятельность, создают инструменты, позволяющие плательщикам прикоснуться к новой реальности. В этом они видят тренд: забота о природе становится не просто правилом хорошего тона, а философией бизнеса.