В Тюменской области программа по сносу ветхо-аварийных домов и расселению их жителей будет выполнена на два года раньше, чем планировалось ранее. Соответствующий документ скорректирован по распоряжению губернатора Александра Моора, который, в свою очередь, ориентировался на поручение главы государства. В правительстве региона ничуть не сомневаются, что с задачей справятся: предыдущую программу здесь тоже реализовали досрочно, к радости многих сибиряков.

Присмотримся к цифрам, они красноречивы. Первоначально действие областной программы переселения из аварийных домов, сформированной в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", было рассчитано до 2025 года. Уже в стартовом 2019-м годовое задание удалось перевыполнить в одиннадцать с половиной раз! Для форсирования работ из казны региона выделили дополнительно почти полтора миллиарда рублей. Набранные темпы вселяли только оптимистические ожидания. И они, как видим, сбываются.

В общей сложности за пять лет под снос пойдет 147,5 тысячи квадратных метров физически изношенных зданий, признанных таковыми до 1 января 2017 года и внесенных в специальный реестр. Заметим, что такие объекты имеются далеко не во всех муниципалитетах - свыше половины из них уже избавилось от развалюх. В списках под снос - 378 многоквартирников, 3722 тысячи квартир, приватизированных и муниципальных, в которых проживает без малого девять с половиной миллионов граждан. Одним, как и прежде, предоставляют взамен благоустроенное жилье, с другими заключают сделки с использованием механизма выкупа. По данным главного управления строительства Тюменской области, с января по май расселены 22 дома совокупной площадью 3,5 тысячи квадратов. Процесс набирает скорость.

В списках под снос - 378 физически изношенных домов, 3722 тысячи квартир

Стоимость пятилетней программы - около 9,5 миллиарда рублей. Преобладающая часть затрат - приблизительно 85 процентов - придется на областной и местные бюджеты. Остальное предоставит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Между тем тюменская казна несет дополнительные обязательства в рамках еще одной целевой программы, по своему направлению отчасти схожей с названной. Она ориентирована на переселение граждан из обветшавших домов блокированной застройки (типовых малоэтажек, имеющих общие боковые стены), а также многоквартирников, признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом. В последнем случае имеется в виду комплексная квартальная застройка территории. И здесь объемы нешуточные: 28,7 тысячи квадратных метров, 277 зданий, 776 жилых помещений. Под переселение попадают почти 2300 человек.

- Тюменская область и прежде демонстрировала высокие темпы по расселению аварийного жилья. Предыдущая программа, примерно равная по объемам нынешней, выполнена менее чем за четыре года. Новоселье справили десять тысяч земляков. В прошлом году мы сразу набрали скорость, расселив более 31 тысячи квадратных метров. Поэтому с уверенностью пошли на опережение, на сокращение сроков, - говорит заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.