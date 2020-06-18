В Челябинской области число жертв COVID-19 превысило сотню

В Челябинской области число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 172 человека. Пять пациентов скончались, сообщили в региональном минздраве.

- На утро 18 июня в регионе подтверждены 172 случая COVID-19, - сообщили в минздраве. - Пять пациентов скончались. Это четыре женщины в возрасте от 71 до 95 лет, а также 71-летний мужчина. Для двух погибших коронавирус стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние.

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 5473 случая коронавирусной инфекции, 2881 пациент поправился.

Число жертв COVID-19 на Южном Урале выросло до 103 человек.