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18.06.2020 09:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинской области число жертв COVID-19 превысило сотню

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 172 человека. Пять пациентов скончались, сообщили в региональном минздраве.

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- На утро 18 июня в регионе подтверждены 172 случая COVID-19, - сообщили в минздраве. - Пять пациентов скончались. Это четыре женщины в возрасте от 71 до 95 лет, а также 71-летний мужчина. Для двух погибших коронавирус стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние.

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 5473 случая коронавирусной инфекции, 2881 пациент поправился.

Число жертв COVID-19 на Южном Урале выросло до 103 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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