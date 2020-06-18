В Челябинской области COVID-19 впервые выявили у новорожденного

В Челябинской области коронавирус впервые выявили у новорожденного, родившийся у мамы с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сейчас и ребенок, и мать чувствуют себя хорошо и уже выписаны из больницы, сообщили в четверг в минздраве региона.

- За время пандемии вирус лабораторно подтверждён у 58 беременных женщин в области, - пояснила представитель минздрава Марина Сергеева. - При появлении малейших симптомов их госпитализировали областную клиническую больницу № 2, роддом которой перепрофилирован под рожениц с COVID-19. На сегодня родился 51 ребенок. Из них только у одного выявили коронавирус.

Ранее считалось, что плод хорошо защищен в утробе матери и, как правило, не подвержен заражению. На это же указывала и статистика. Однако, как отметили в минздраве, коронавирус - новая инфекция, и специалистам необходимо время, чтобы изучить, каким образом и при каких обстоятельствах он может передаваться от матери к новорожденному.