В Кургане пенсионерка скинула мошенникам с балкона 800 тысяч рублей

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области задержали двоих подозреваемых, обманувших 90-летнюю женщину.

Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, потерпевшая позвонила в полицию и рассказала, что ночью ей на стационарный номер телефон позвонила неизвестная женщина. Представившись сотрудником правоохранительных органов, она сказала, что сын пенсионерки стал виновником ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Та разволновалась. Тогда звонившая предложила ей срочно заплатить восемьсот тысяч рублей для прекращения уголовного дела. Деньги нужно было положить в пакет и сбросить с балкона пятого этажа на землю.

Пожилая женщина выполнила все требования. Злоумышленница забрала деньги и скрылась. Спустя некоторое время мать дозвонилась до сына и поняла, что ее обманули.

- В поле зрения оперативников попала жительница соседнего региона, - рассказали в пресс-службе МВД. - Вместе с двоюродным братом на автомобиле ВАЗ-2114 она транзитом проезжала через Курганскую область. Полицейские установили, что на ночевку родственники останавливались в палатке в пригороде Кургана, откуда и был сделан звонок пенсионерке путем случайного подбора цифр.

Сотрудники Госавтоинспекции по ориентировке задержали подозреваемых, когда те выезжали из области. При осмотре автомобиля обнаружены сим-карты и телефоны, а также подушки, в одной из которых были спрятаны похищенные сбережения пенсионерки.

- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас она находятся под стражей. Похищенные деньги в кратчайшие сроки будут возвращены потерпевшей, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.