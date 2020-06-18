В Тюменской области спасли двухлетнего ребенка с пенопластом в легких

Профессиональная интуиция молодого педиатра из села Казанское спасла жизнь двухлетнему мальчику.

Как рассказала специалист пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая, к доктору Индире Айчановой обратилась мама малыша, который совершенно без причины начал сильно кашлять. При прослушивании хрипов или ослабления дыхания не наблюдалось, тем не менее, ребенок буквально заходился в удушающем кашле. Рентген также ситуацию не прояснил.

Педиатр стала выяснять, что предшествовало ухудшению здоровья малыша и выяснилось следующее: днем родители распаковывали только что купленную морозильную камеру, и часть пенопластовой упаковки видели в руках детей.

"Врач заподозрила, что кашель может быть вызван инородным телом в дыхательных путях ребенка, а рентген не показывает это, потому что пенопласт пропускает рентгеновские лучи и становится "невидимым" для исследования", - пояснили в минздраве.

Так как инородное тело могло вызвать ателектаз (спадение легочной ткани), маленького пациента решено было срочно перевозить в больницу в Ишим. Там опасения сельского доктора подтвердились: кусочек пенопласта засел глубоко в легком. Удалить его при бронхоскопии не удалось, и мальчика экстренно доставили в Областную клиническую больницу №1 в Тюмень.

Там врач-эндоскопист под наркозом провел ювелирную операцию и извлек пенопласт из просвета бронха. Легкое у малыша не спалось и функционировало нормально, пневмонии удалось избежать.