В Тюменской области спасли двухлетнего ребенка с пенопластом в легких

Новости

В Великобритании бизнес требует сократить социальную дистанцию 14:10
Китайцы рассекретили новинки Volkswagen: дорогой универсал и элекрокроссовер 14:10
В Кургане 90-летняя бабушка скинула мошенникам 800 тыс рублей с балкона 14:09
На склоне Фудзи нашли тело пропавшего украинского спортсмена 14:09
Большинство театров Мадрида отложили открытие до сентября 14:06
В Челябинской области COVID-19 впервые выявили у новорожденного 14:06
Звезда "Великолепного века" сыграет в фильме Netflix 14:04
Лавров высказался против форсирования "окончательной нормализации" в Косово 14:03
На Кубани с 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты 14:02
В Кремле объяснили отправку ветеранов на карантин перед парадом Победы 14:01
В польском замке XIV века нашли тайник с целым состоянием 14:01
МЧС завершит проверки детских лагерей к 1 июля 13:58
Продолжению съемок "Доктора Кто" помешала социальная дистанция 13:56
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых 13:51
Жителя Кубани будут судить за жестокое убийство девочки в 2016 году 13:50
За рубежом оценили новую тактику российских танков 13:43
Нереализованные продукты предложили отдавать на корм для животных 13:41
В Австралии расследуют случай уничтожения священных пещер аборигенов 13:40
В Кремле назвали абсурдными обвинения России и Китая в дезинформации 13:39
В Петербурге иномарка сбила шестерых пешеходов 13:37
Ученые идентифицировали загадочное ископаемое из Антарктиды 13:29
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном обращении Путина перед голосованием 13:27
"Челси" объявил о покупке Тимо Вернера 13:27
Задержан хулиган, запустивший порноролик в аэропорту Казани 13:27
Сенатором от правительства Рязанской области назначена Ирина Петина 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 13:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюменской области спасли двухлетнего ребенка с пенопластом в легких

Текст: Татьяна Воробьева

Профессиональная интуиция молодого педиатра из села Казанское спасла жизнь двухлетнему мальчику.

Как рассказала специалист пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая, к доктору Индире Айчановой обратилась мама малыша, который совершенно без причины начал сильно кашлять. При прослушивании хрипов или ослабления дыхания не наблюдалось, тем не менее, ребенок буквально заходился в удушающем кашле. Рентген также ситуацию не прояснил.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как коронавирус "спас" 11-летнюю девочку

Педиатр стала выяснять, что предшествовало ухудшению здоровья малыша и выяснилось следующее: днем родители распаковывали только что купленную морозильную камеру, и часть пенопластовой упаковки видели в руках детей.

"Врач заподозрила, что кашель может быть вызван инородным телом в дыхательных путях ребенка, а рентген не показывает это, потому что пенопласт пропускает рентгеновские лучи и становится "невидимым" для исследования", - пояснили в минздраве.

Так как инородное тело могло вызвать ателектаз (спадение легочной ткани), маленького пациента решено было срочно перевозить в больницу в Ишим. Там опасения сельского доктора подтвердились: кусочек пенопласта засел глубоко в легком. Удалить его при бронхоскопии не удалось, и мальчика экстренно доставили в Областную клиническую больницу №1 в Тюмень.

Там врач-эндоскопист под наркозом провел ювелирную операцию и извлек пенопласт из просвета бронха. Легкое у малыша не спалось и функционировало нормально, пневмонии удалось избежать.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном обращении Путина перед голосованием
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых
Попова: Уже через месяц число заболевших может стать минимальным
У Назарбаева обнаружен коронавирус
На Кубани с 21 июня откроются все гостиницы и пансионаты
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей