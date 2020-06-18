Перераспределение бюджетов для поддержки наиболее просевших во время пандемии сфер экономики обернулось неплохими перспективами для жителей ветхо-аварийных домов. В правительстве обсуждается возможность дополнительного финансирования госпрограммы расселения из "трущоб".

С инициативой перераспределения средств нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020-2021 годах вышел заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. По его мнению, деньги поделены по этапам очень неравномерно, строительство растянуто, если не обеспечить заделы, то рассчитывать на результат к сроку просто наивно.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в свою очередь заявил, что рассматривается возможность завершить пятилетнюю программу расселения уже в 2024 году. Для этого в кабмине ищут варианты, как сдвинуть финансирование. В частности, Минстрой РФ разработал законопроект, по которому регионы смогут получить средства сверх выделенных ранее лимитов. Однако деньги, по мнению сенатора Чернецкого, нужно давать не всем без разбора, а только тем, кто способен их освоить. По данным федерального Минстроя, среди 15 лидеров по вводу жилья, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, сразу три субъекта УрФО: Свердловская, Челябинская и Тюменская области. Именно поэтому они заявили о готовности стать участниками эксперимента.

Одним из первых на необходимость увеличения вложений в программу обратил внимание челябинской губернатор Алексей Текслер. Он предложил в условиях упавшего рынка обеспечить строителей фронтом работ по нацпроекту. На расселение в регионе в этом году уже направлено 1,9 миллиарда рублей, кроме того, Фондом содействия реформированию ЖКХ дополнительно одобрена заявка на 454 миллиона - изначально ее собирались рассматривать только в следующем году. В планах - перенос финансирования с 2023-2024 годов на более ранние сроки.

На последней видеоконференции с главами территорий Алексей Текслер отметил: "Показатель федерального проекта в прошлом году перевыполнен, показатели 2020 года уже достигнуты, и мы движемся дальше". Всего в рамках исполнения поручений президента региону предстоит расселить до конца 2023 года 10,5 тысячи жителей, проживающих на 188 тысячах квадратных метров аварийного фонда.

В Свердловской области, где расселению подлежат 320 тысяч метров, а переезда ждут 20 тысяч потенциальных новоселов, глава региона Евгений Куйвашев заявил о готовности решить задачу до конца 2024 года. Индикаторы 2019-го перевыполнены в четыре раза, а недавно власти отчитались о реализации 80 процентов программы 2020 года.

Не так безоблачно обстоят дела в Курганской области и на севере УрФО. И если в Зауралье речь идет о небольшом отставании, которое власти со специалистами Фонда содействия реформированию ЖКХ намерены наверстать, то в Югре и ЯНАО проблемы иные. Автономным округам досталось непростое наследство СССР: многочисленные вагон-городки и деревянные дома, в которых жили приехавшие больше полувека назад осваивать Север. Временное жилье с годами превратилось в постоянное. Доля аварийного жилья в Югре, к примеру, в 3,1 раза больше, чем в среднем по России. Правда, и объемы строительства куда выше. "Если в среднем по России это меньше семи процентов, то у вас - 44,5", - отметил президент на последней видеоконференции с главой ХМАО Натальей Комаровой.

Похожая ситуация в ЯНАО, где в рамках нацпроекта подлежат расселению более 250 тысяч квадратных метров ветхого жилья. В прошлом году новоселье справили 3,4 тысячи ямальцев, в этом планируется столько же, под снос отправятся 48,4 тысячи квадратных метров. Всего же до конца пятилетки в округе планируют расселить более миллиона квадратов старого жилфонда. И в этом северяне рассчитывают не столько на помощь федерального центра, сколько на собственные силы. "Это решение губернатора Дмитрия Артюхова", - отметили в правительстве ЯНАО.

Прямая речь

Максим Егоров, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

- Субъекты РФ набрали хороший темп по переселению граждан из аварийного жилья. Сейчас важно не только его сохранить, но и создать задел для реализации следующих этапов программы. Общий объем финансирования с учетом федеральных, региональных и внебюджетных источников превышает 500 миллиардов рублей. Важно реализовать программу в полном объеме, обеспечив граждан безопасным и качественным жильем.