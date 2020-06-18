Сегодня начинается визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию. Он станет первым после ослабления в России карантинных мер - последний раз Лавров вел переговоры за пределами страны 2-3 марта в Хельсинки. По словам министра, во время визита он планирует обсудить предстоящую встречу лидеров Косово и Сербии.

В последнее время заметно оживились публичные дискуссии о возможных развязках косовского узла. Вновь нарастает активность США и Евросоюза, которые стремятся замкнуть урегулирование на себя, конкурируя за ведущую роль в данном процессе. При этом, как это бывало и ранее, они зачастую не учитывают мнение всех вовлеченных сторон, что ставит под вопрос саму возможность нахождения справедливого решения. Для того чтобы избежать новых ошибок, полезно оглянуться назад - в недавнее прошлое - и проанализировать имеющийся печальный опыт внешнего вмешательства в дела региона. Мы также считаем важным высказать наши общие оценки текущего состояния дел и изложить принципиальные подходы к вопросам косовского урегулирования.

Нерешенность проблемы Косово уже более двадцати лет препятствует полноценной стабилизации западно-балканского региона, порождает все новые всплески напряженности. "Мина замедленного действия" была заложена в тот момент, когда западные страны, бомбившие Югославию в 1999 году, поставили цель обеспечить независимость края в обход международного права. Сделано это было под циничной вывеской "многовариантности" - либо с согласия Белграда, либо без него. Иными словами, мнение Сербии изначально не бралось в расчет. Такой ущербный подход, грубейшим образом попирающий резолюцию 1244 СБ ООН, ориентирован исключительно на удовлетворение сепаратистских устремлений косоваров.

В 2008 году, когда в Приштине явочным порядком объявили о "независимости", Москву и Белград настойчиво убеждали в том, что переговорный потенциал будто бы исчерпан. При этом игнорировались призывы России и Сербии, в том числе на самом высоком уровне, продолжать переговоры, поставить наконец во главу угла международное право, резолюцию 1244 СБ ООН. Спустя всего пару лет развитие ситуации заставило вернуться к идее возобновления диалога. Брюссель выступил в роли посредника, Генеральная Ассамблея ООН резолюцией 64/298 в 2010 году это одобрила.

Масло в огонь тлеющего конфликта регулярно подливают безответственные политики, упражняющиеся в великоалбанской риторике

За прошедшие с тех пор годы международное сообщество неоднократно убеждалось в том, что шансы на выработку жизнеспособного варианта урегулирования способен дать лишь поиск решения при соблюдении резолюции 1244 СБ ООН при сбалансированном, реальном учете интересов сторон.

Концепция самопровозглашенного "суверенитета" Косово потерпела крах. Ни на Балканах, ни в Европе, ни в других частях света она не пользуется единодушной поддержкой. Около половины государств - членов ООН не признает пресловутую косовскую "государственность", и число таких стран растет. Все больше столиц проникаются осознанием всей пагубности (в том числе для себя) созданного в Косово прецедента силового вмешательства извне в дела независимого государства под надуманными предлогами. Несостоятельность косовской независимости рельефно высвечивает ситуация в самом крае.

В Косово царит внутриполитический хаос: местные партии погрязли в нечистоплотной борьбе за власть, интригах, взаимных обвинениях и клановых распрях на фоне экономического упадка и разгула преступности. В этих условиях "государственное строительство", о котором так любят рассуждать тамошние деятели и их внешние спонсоры, превратилось в фикцию.

Широкое распространение в Косово криминальных элементов, связанных с террористическими группировками на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии, а также с преступными сообществами на Балканах и в других частях Европы, свидетельствует о превращении края с богатым историко-культурным наследием в логово уголовников и бандитов всех мастей.

Но стоит ли удивляться, если в приштинской властной верхушке окопались бывшие главари "Освободительной армии Косово"? Для расследования совершенных некоторыми из них злодеяний, включая убийства и похищения с целью незаконной торговли человеческими органами, в свое время по инициативе ЕС на основе доклада депутата ПАСЕ Д. Марти был создан Специальный суд. Мы по-прежнему ожидаем, что этот орган правосудия заработает и выдвинет обвинения в адрес преступников.

Нормализации обстановки должны способствовать международные присутствия. Этого, к сожалению, не происходит. Силы для Косово годами ведут себя пассивно в части обеспечения безопасности сербов. А ведь это - их главная задача. Одним из следствий такой скованности является обострение вопроса сохранения расположенных в крае святынь Сербской православной церкви. Чтобы гарантировать их защиту, нужны энергичные, адресные усилия ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совета Европы.

Эффективность Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), мандат которой определен резолюцией 1244 СБ ООН, также оставляет желать лучшего. Трудно ожидать иного, когда Приштина беззастенчиво пренебрегает данным решением Совета Безопасности. Запад же откровенно закрывает глаза на действия косоваров, попустительствует их бесцеремонному поведению, спускает на тормозах факты запугивания ооновского персонала. На этом фоне глубокое беспокойство вызывает тот факт, что узурпирован объект "Бондстил", который создавался как миротворческий, но был превращен в закрытую зону и место подготовки косовских "вооруженных сил". На самом деле речь идет о своего рода перелицовке "Освободительной Армии Косово", развязавшей в конце 1990-х гг. конфликт, который стал прологом к отрыву края от Сербии.

До сих пор остается открытым вопрос об ответственности стран НАТО за использование в Сербии, особенно в Косово, боеприпасов с обедненным ураном в ходе бомбардировок 1999 года. Местное население продолжает массово страдать от последствий радиоактивного заражения, его пагубный эффект почувствовали и международные миротворцы. Недавний судебный вердикт, вынесенный во Франции, подтверждает, что натовская агрессия на долгие годы оставила на сербской земле тяжелый смертоносный след.

Масло в огонь тлеющего конфликта регулярно подливают безответственные политики, упражняющиеся в великоалбанской риторике. Западные коллеги не спешат одергивать вещающих из Приштины и Тираны протагонистов идеи о Великой Албании. Между тем разрушительный потенциал этой идеологии способен похоронить складывавшуюся десятилетиями систему региональной стабильности.

На протяжении последних месяцев ЕС и США весьма энергично агитируют в пользу возобновления диалога между Белградом и Приштиной. Разумеется, мы поддерживаем политические методы урегулирования, однако считаем, что в основе переговоров должен быть принцип добросовестного выполнения ранее согласованных договоренностей. Ключевая из них - создание полноценного Сообщества сербских муниципалитетов Косово (ССМК), наделенного необходимыми полномочиями. Прямая ответственность Евросоюза как посредника в переговорном процессе заключается в том, чтобы заставить косовские власти исполнить свои обязательства. Пока никакого продвижения в вопросе создания ССМК не происходит.

До начала нового этапа в диалоге было необходимо отменить антисербские дискриминационные меры, введенные приштинскими властями в последние годы. Европейский союз в качестве посредника должен гарантировать, что косовары больше не станут возвращаться к этой порочной практике. Будем надеяться, что высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Боррель и спецпредставитель Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной М. Лайчак выступят в роли "честных брокеров".

Вместе с тем отмечаем, что прием Сербии в Евросоюз по-прежнему используется кое-кем в качестве рычага давления на Белград в вопросе признания косовской "независимости". Получается, что для членства в ЕС государству-соискателю необходимо отказаться от части своей территории. При этом авторы этого абсурдного требования видят некую угрозу в возможной корректировке косовской административной линии. Такая озабоченность выглядит тем более лицемерно, если вспомнить, кто и какими способами расчленял Югославию.

Как бы то ни было, Россия и Сербия продолжают исходить из того, что необходимо соблюдать резолюцию 1244 СБ ООН. Поиск компромисса в процессе переговоров - исключительная прерогатива Белграда и Приштины. Именно они призваны сформулировать и принять окончательное решение, которое получило бы одобрение Совета Безопасности ООН. Москва согласится только с таким вариантом урегулирования, который будет приемлем для Белграда.

Что касается внешнего содействия переговорам, то оно должно заключаться в том, чтобы непредвзято следить за соблюдением международно-правовых рамок диалога без навязывания готовых схем.

Москва и Белград являются стратегическими партнерами. Мы нацелены на углубление взаимовыгодного сотрудничества по самому широкому спектру направлений. Этот подход не зависит от намерения Сербии вести переговоры о вступлении в Евросоюз: она будет и впредь развивать связи с Россией и Евразийским экономическим союзом.

Продолжим тесное взаимодействие в косовском урегулировании на основе уважения резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.