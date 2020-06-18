Без преувеличения можно сказать, что, выбирая лауреатов Государственной премии РФ в области науки и технологий 2019 года, жюри попало в "десятку". Все победители - это элита не только российской, но и мировой науки.

Лауреаты из Новосибирска - академики Михаил Предтеченский и Дмитрий Маркович, доктор технических наук Владимир Меледин. Их работа многим может показаться почти фантастикой. Ведь наша доля на мировом рынке высоких технологий - около одного процента. Новосибирцы стали, по сути, монополистами - они держат более 90 процентов рынка графена (разновидность углерода). Того самого, за метод получения которого российским ученым Андрею Гейму и Константину Новоселову была присуждена Нобелевская премия.

Графен поразил своими свойствами. Например, ажурные, словно сделанные из паутины, нанотрубки прочнее стали в сотни раз, добавление их даже мизерных количеств в различные материалы намного улучшали их параметры. Скажем, 0,001 процента нанотрубок в бетоне делает его прочнее на 50 процентов. Они могут кардинально изменить "облик" многих отраслей экономики. И тогда заговорили о графеновой революции, аналогичной тем, что произошли в истории цивилизации, когда появлялись бронза и железо.

Словом, графен сразу стал нужен всем. Цена нанотрубок подскочила до невероятной цифры: 150 000 долларов за килограмм. Почему? Дело в том, что промышленного производства не было, материал получали только в лаборатории. Неудивительно, что, увидев такие перспективы, крупнейшие мировые фирмы вступили в графеновую гонку. Но время шло, а графен не желал выходить из колбы. Почему?

Ученым удалось создать промышленную технологию получения одностенных нанотрубок. Их цена упала на порядки

- Все уникальные свойства были только у одностенных нанотрубок толщиной в один атом, но наладить их промышленный выпуск не получалось, - говорит один из авторов работы академик Михаил Предтеченский. - Тогда решили делать многостенные, но выяснилось, что это тупиковый вариант. В итоге, вложив сотни миллионов долларов, фирмы работы свернули.

Российским ученым удалось создать промышленную технологию получения одностенных нанотрубок. Их цена упала на порядки, до 2 тысяч долларов за килограмм. Что и позволило полностью занять этот рынок. Это чудо совершил созданный физиками уникальный реактор, повторить который до сих пор не может никто в мире. В его основе многолетние фундаментальные исследования, глубокое понимание технологических процессов.

Сейчас реактор выпускает не килограммы, а 50 тонн нанотрубок в год. Но авторы уже говорят о 100 и даже 150 тоннах, так как рынок растет на порядки ежегодно. Неудивительно, что в сибирском графене заинтересованы многие страны, сюда потянулись представители из США, Китая, Южной Кореи, Израиля, Германии, Великобритании, Австралии, Японии.

Генеральный директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов, сотрудники Андрей Улитин и Татьяна Черновская стали лауреатами премии за разработку и внедрение в клиническую практику препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний стали.

- Еще недавно казалось, что Россия не сможет производить такие сложные препараты, - говорит Сергей Лукьянов, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова. - Но лауреатам премии это удалось. Важно особо подчеркнуть, что эта продукция уже вышла на зарубежные рынки, в том числе и ведущих стран, так как по своим характеристикам превосходит все известные аналоги.

Считается, что моноклональные антитела дают надежду победить онкологические и тяжелые аутоиммунные болезни. Они принципиально отличаются от традиционных химических препаратов, которые врываются в наш организм как ураган, выполняя свою задачу, но оставляя заметные разрушения, так называемые побочные эффекты. Моноклональные антитела работают иначе. Во-первых, в них нет никакой химии, они биологического происхождения. Во-вторых, они бьют по раку очень прицельно, практически в "десятку", не нанося вреда здоровым тканям. Такой эффект достигается за счет того, что антитела не проникают внутрь клеток, а работают на их поверхности, связываясь со специфическими рецепторами клетки. Словом, эти препараты очень напоминают "золотую пулю", о создании которой мечтают все медики. Это чудо лекарство должно подавлять патологию и не наносить никакого вреда организму человека.

- Еще недавно меланома была приговором, а сегодня благодаря моноклональным антителам около 20 процентов людей полностью выздоравливают, - говорит академик Лукьянов. - Впереди огромный путь по созданию новых антител. Я как ректор надеюсь на сотрудничество с "Биокадом", надеюсь, что сможем наши идеи воплотить в новые лекарства.

Известный антрополог, член-корреспондент РАН Андрей Головнев удостоен награды за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики. Казалось бы, это сугубо специальная область знаний, своего рода архаика о жизни кочевников-оленеводов. Чем они интересны современному человеку?

- Эти люди - пример эксперимента человека над самим собой, который длится со времен палеолита, эксперимент выживания в экстремальных условиях, - говорит ученый. - Они очень состоявшиеся. Их традиции образец того, как человек адаптируется, обеспечивает сам себя за счет собственного культурного потенциала.

Препараты, разработанные учеными, очень напоминают "золотую пулю": чудо-лекарство подавляет патологию и не наносит никакого вреда организму

По словам Головнева, северяне отличаются от многих других, которые живут в сутолоке больших городов, они хозяева своей судьбы. Их правильно называть не малые народы, а народы больших пространств по искусству движения. Причем не просто движения из пункта А в пункт Б. Они демонстрируют в социальном смысле своеобразный вечный двигатель. "Откуда эта мотивация? Заряд энергии? Когда начинаешь разбираться, то понимаешь, что это выработанные многими годами технологии адаптации. Например, минимализм. Не просто чем меньше, тем лучше. Эта этика, народная философия, что немного это хорошо, потому что этого достаточно. Они пример мирного сосуществования с природой", - говорит Головнев.

Он уверен, что этот опыт будет бесценным особенно сейчас, когда мы строим амбициозные планы освоения Арктики. "Мечтаю, чтобы наши большие корпорации разрабатывали совместные проекты с кочевниками, относились к ним не как к меньшему брату, кого надо задобрить льготами, компенсациями, а взяли у них все лучшее. Тогда число экологических катастроф, о которых мы периодически слышим, будет намного меньше", - уверен Головнев. Сейчас он разрабатывает технологии кочевания, надеется, что они будут использованы при освоении Севера.