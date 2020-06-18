Рига: Избавиться от "дураков в сейме" предложили защитники Георгиевской ленточки

Сброшенный с корабля истории символ современной Америки Кристофор Колумб и грозовые облака над памятниками европейским политикам, включая Уинстона Черчилля, заставили в очередной раз включить форсаж и озабоченных радикалов латвийского парламента. На побережье Балтики стало хорошим тоном бежать впереди паровоза, констатируют местные аналитики.

Хотя, если полистать архивы не столь далеких времен, то и у нынешних латышей среди достопочтимых основателей курляндского герцогства еще в XVII веке тоже найдутся герои в пробковых шлемах колонизаторов Африки и даже Тобаго в Карибском море, куда, к слову говоря, по воле Даниэля Дефо занесло и прославленного Робинзона Крузо.

Дело в том, что еще в самом начале лета парламентская комиссия по правам человека и общественным делам с перевесом в один голос поддержала предложение о запрете использования Георгиевской ленточки на публичных мероприятиях. Понятно, что "бревном в глазу" у национально озабоченного истеблишмента по-прежнему смотрятся многотысячные торжества на берегах Даугавы в день разгрома фашизма и популярная ленточка героизма у их участников. Того самого символа воинской славы, которая украшала петлицу и одного из Георгиевских кавалеров Оскара Калпакса - первого командира вооруженных сил Латвии, памятник которому был установлен в годы независимости в центре Риги. Неужели тучи сгущаются и над памятью местного военачальника, задаются вопросом неравнодушные патриоты.

Вот почему с радикальной инициативой "Запретить дураков в сейме!" собрались 18 июня у здания парламента в Старом городе сотни участников митинга Русского Союза Латвии, протестуя против планов националистов запретить использование двухцветного символа героизма и мужества на публичных мероприятиях.

Согласно регламенту, пояснил сопредседатель РСЛ Латвии, бывший евродепутат Мирослав Митрофанов, законопроект может быть включен в повестку дня ближайших пленарных заседаний. Правда, руководство сейма пока не торопится с окончательным решением, возможно, полагает политик, по причине очевидной неадекватности предложения националистов. С другой стороны, уточнил он, все они - часть правящей коалиции, и остальные ее участники не решаются идти на открытый конфликт с радикалами.

Тем более, напоминают новостные источники, еще в прошлом году евродепутат от Латвии Сандра Калниете во дворе частного дома в Задвинье устроила вместе с брюссельским коллегой Карлисом Шадурским демонстративное сожжение платья из своего гардероба в цветах георгиевского трафарета, видимо, окончательно раскаявшись в своем политическом вкусе.

Кстати, обозреватели вынуждены констатировать, что в Латвии политика все чаще напоминает капризную прибалтийскую погоду. Еще пять лет назад, в частности, группа депутатов подала на рассмотрение аналогичный законопроект, который позже был исключен из повестки дня. В прошлом году со схожей законодательной инициативой опять ломилось в "открытую дверь", входящее в правящую коалицию, национальное объединение.

Протестный митинг, пояснил Митрофанов, обращает внимание народных избранников, что покушение на Георгиевскую ленточку "не только нарушает свободу слова, но и является бесполезной затеей. Мы полны решимости продолжить использовать ленточку как символ памятных мероприятий 8 и 9 мая", - подчеркнул он.

За истекшие годы, добавил он, в латвийском обществе сложилась устойчивая традиция рассматривать ленточку только и исключительно в контексте памяти о Второй мировой войне и благодарности советским воинам, разгромившим нацизм. "Традиция не мешает абсолютному большинству жителей страны. И вместо идеологических запретов лучше бы депутаты занимались экономикой и социальными вопросами", - резонно заметил политик.

Воевать с памятью и символами, по его мнению, - дело провальное. "У нас продуманы ответные действия на несколько шагов вперёд. И если запретят этот исторический символ победы, заверил он, "мы раздадим тысячи флагов в её цветах. А если горячие головы додумаются запретить эти цвета на территории Латвии, то партия организует раздачу красных ленточек, символизирующих знамя Победы. Если запретят красные ленточки - мы раздадим красные флаги".

И так до момента, пока избирателям не надоест варварская активность радикалов в сейме, и они раздумают голосовать за националистов.

Будет к месту добавить, что Георгиевские награды, учрежденные еще более 250 лет назад, получила значительная часть военной элиты Латвии. Ими были украшены гимнастерки и тысячей латышей в годы Первой мировой войны, добровольно вступивших в российскую армию. Из батальонов этих стрелков стали формировать на фронтах сражений полки и даже бригады, напоминают исторические документы.