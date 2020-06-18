В древнем захоронении обнаружили римскую игру-стратегию

Новости

Появился трейлер мультфильма Реми Шейе о Бедовой Джейн 12:42
Мишустин поручил взять качество строительства дорог на особый контроль 12:38
В Индии найден древний символ адептов "вечной" религии 12:36
Школьники не смогут пересдать ЕГЭ в 2020 году 12:34
Пять рискованных способов сэкономить на автомобиле 12:34
22 июня москвичи смогут зажечь свою памятную свечу в Музее Победы 12:33
Ученые: Риск повторного заражения коронавирусом очень высок 12:31
Четыре тонны "добрых крышечек" сдали москвичи на самоизоляции 12:28
ВЦИОМ: Принять участие в голосовании по Конституции намерены 68% россиян 12:25
На ивановской фабрике обрушился переход между зданиями 12:25
Число погибших от коронавируса свердловчан достигло 60 человек 12:23
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса 12:22
На Украине задержан заказчик преступления в Санкт-Петербурге 12:20
В России начался массовый сбор урожая клубники 12:19
Под Костромой отправили в колонию мать, задушившую свою дочь 12:19
В столице объявили повышенный уровень погодной опасности 12:18
Аномальная жара заставила нерп пить воду 12:18
Жителю КБР вынесли приговор за подготовку теракта на 9 мая 12:17
Американка Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану 12:17
В Турции предложили сделать храм Святой Софии местом молитв для всех 12:11
В поездах дальнего следования возобновили работу вагоны-рестораны 12:09
У курганского замгубернатора не подтвердился коронавирус 12:08
Директор Росгвардии поздравил Юрия Соломина с 85-летием 12:08
Пекин приостанавливает межрегиональные пассажирские перевозки из-за COVID-19 12:02
ЕС ужесточит правила по приобретению предприятий китайскими партнерами 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 11:47
Рубрика: Общество

В древнем захоронении обнаружили римскую игру-стратегию

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Bergen Фото: University of Bergen
Фото: University of Bergen

В Норвегии археологи из Университетского музея Бергена раскопали небольшое захоронение железного века и обнаружили в нем остатки древнеримской настольной игры, чем-то напоминающей шахматы.

Как сообщает Phys.org, исследователи провели раскопки в апреле этого года. Небольшое захоронение железного века было найдено на западе Норвегии, близ городка Итре-Фосс.

Фото: wikipedia.org
Немецкий профессор заявил о взломе кода манускрипта Войнича

Он был частью древнего морского пути, известного как Нордвеген. Именно этот путь впоследствии дал Норвегии название. Весь этот район усеян монументальными могильными курганами. Кстати, это был и символ власти - монументальность была призвана произвести впечатление на торговцев.

В раскопанной могиле ученые обнаружили три керамических сосуда с кремированными человеческими останками. Также были найдены артефакты, в том числе фрагмент обожженного стекла и бронзовая булавка. Но самой интригующей находкой оказались игровые кубики и 18 фигурок, вырезанных из кости.

Точный возраст этих артефактов пока установить не удалось. Исследователи предполагают, что игра была изготовлена не ранее первого года нашей эры и не позднее 400 года.

Для Скандинавии это крайне редкая находка. Но подобные стратегические игры были в ходу на территории Римской империи. Кстати, ранее в Дании была обнаружена игровая доска. Ученые считают, что она использовалась для той же игры, что и предметы, найденные в норвежской могиле.

Это указывает на то, что германские племена, проживавшие тогда в этом районе, активно играли в настольные игры. Самой популярной римской игрой, похожей на шахматы, была игра под названием Ludus latrunculorum. Кстати, в Скандинавии она также появилась в железном веке.

С течением веков игра была трансформирована и получила собственное название - Hnefatafl. Она была очень популярна в эпоху викингов с 750 по 1050 годы нашей эры.

Что касается находок, то они отправлены на исследование в лабораторию. Ученым предстоит не только точно идентифицировать и датировать их, но и провести химический анализ. Последний, возможно, покажет, в каком регионе эта игра была изготовлена.

В Смоленске нашли монету первого христианского короля Норвегии
Скифский воин из кургана Сарыг-Булун оказался 13-летней амазонкой
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

ВЦИОМ: Принять участие в голосовании по Конституции намерены 68% россиян
В правительстве опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых
Попова: Уже через месяц число заболевших может стать минимальным
Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России
У Назарбаева обнаружен коронавирус
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей