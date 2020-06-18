В древнем захоронении обнаружили римскую игру-стратегию

В Норвегии археологи из Университетского музея Бергена раскопали небольшое захоронение железного века и обнаружили в нем остатки древнеримской настольной игры, чем-то напоминающей шахматы.

Как сообщает Phys.org, исследователи провели раскопки в апреле этого года. Небольшое захоронение железного века было найдено на западе Норвегии, близ городка Итре-Фосс.

Он был частью древнего морского пути, известного как Нордвеген. Именно этот путь впоследствии дал Норвегии название. Весь этот район усеян монументальными могильными курганами. Кстати, это был и символ власти - монументальность была призвана произвести впечатление на торговцев.

В раскопанной могиле ученые обнаружили три керамических сосуда с кремированными человеческими останками. Также были найдены артефакты, в том числе фрагмент обожженного стекла и бронзовая булавка. Но самой интригующей находкой оказались игровые кубики и 18 фигурок, вырезанных из кости.

Точный возраст этих артефактов пока установить не удалось. Исследователи предполагают, что игра была изготовлена не ранее первого года нашей эры и не позднее 400 года.

Для Скандинавии это крайне редкая находка. Но подобные стратегические игры были в ходу на территории Римской империи. Кстати, ранее в Дании была обнаружена игровая доска. Ученые считают, что она использовалась для той же игры, что и предметы, найденные в норвежской могиле.

Это указывает на то, что германские племена, проживавшие тогда в этом районе, активно играли в настольные игры. Самой популярной римской игрой, похожей на шахматы, была игра под названием Ludus latrunculorum. Кстати, в Скандинавии она также появилась в железном веке.

С течением веков игра была трансформирована и получила собственное название - Hnefatafl. Она была очень популярна в эпоху викингов с 750 по 1050 годы нашей эры.

Что касается находок, то они отправлены на исследование в лабораторию. Ученым предстоит не только точно идентифицировать и датировать их, но и провести химический анализ. Последний, возможно, покажет, в каком регионе эта игра была изготовлена.