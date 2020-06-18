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18.06.2020 11:25
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Все результаты ЕГЭ выпускники получат до 15 августа

Текст: Ксения Колесникова

Все результаты ЕГЭ выпускники получат до 15 августа. Об этом рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на "горячей линии" по ЕГЭ.

Фото: РИА Новости
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- Мы этот вопрос проработали. Те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе рассчитаны так, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа, - рассказал Анзор Музаев. - Все высшие учебные заведения эти результаты увидят и спокойно смогут в течение 10 дней как минимум провести отбор, выпустить приказы о зачислении.

Более того, в Рособрнадзоре постараются, чтобы результаты ЕГЭ появились в более сжатые сроки.

Напомним расписание: 29 июня и 30 июня - пробные экзамены, которые пройдут без выпускников.

3 июля - ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля - русский язык.

10 июля - профильная математика. 1

3 июля - история и физика.

16 июля - обществознание и химия.

20 июля - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

22 и 23 июля - иностранные языки - устно.

Резервные дни - 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля - по всем предметам.

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Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе.

3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части по иностранным языкам.

5 августа - русский язык.

7 августа - обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа - резерв по всем предметам.

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