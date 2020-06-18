РПЛ не будет останавливать чемпионат из-за ситуации с "Ростовом"

Руководство Российской премьер-лиги не рассматривает вариант с остановкой чемпионата России из-за заболевания шести игроков "Ростова" коронавирусом.

Накануне рестарта чемпионата России по футболу руководители Российского футбольного союза и РПЛ провели онлайн-пресс-конференцию, в ходе которой так и не дали ответа на вопрос - состоится ли в пятницу матч "Сочи" - "Ростов". Клуб из Ростова-на-Дону объявил о 14-дневном карантине из-за заболевания коронавирусом четырех футболистов, "Сочи" сделал заявление, что намерен этот матч провести, хотя ранее этой команде пошли на встречу и перенесли матч с "Оренбургом", когда в стане сочинцев заболела большая группа игроков.

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что из-за заболевания игроков "Ростова" вариант с остановкой сезона не рассматривается. Также было объявлено, что если матч переносить, то только на 19 июля, и только при согласии со стороны обоих клубов. Сочинцы уже заявили, что намерены играть 19 июня. В противном случае, "Ростову" может грозить техническое поражение из-за неявки на матч.

Как сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев, произошедшее - это ЧП. Но за игроков в нынешней ситуации несет ответственность клуб.

"Мы предупреждали, официально заявляли, коллеги, проводя товарищеские матчи, в том числе с молодежными составами, вы берете все риски на себя. Повторю, мы готовы говорить о переносе, но только при согласии обоих клубов. Заставить клуб "Сочи" играть 19 июля мы не можем. Если "Сочи" будет против, то "Ростову" в случае неявки на матч будет засчитано техническое поражение", - сказал Алаев.

"Один клуб полностью соблюдает регламент, а другой - нет, футболисты ездят к родственникам. Мы официально предупреждали, что, проводя контрольные игры, команда берет все риски на себя", - добавил он.