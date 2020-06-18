РПЛ не будет останавливать чемпионат из-за ситуации с "Ростовом"

Новости

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы 17:12
Володин призвал скорректировать решение суда о Telegram 17:10
Ведущий Top Gear не справился со старым Lamborghini и разбил его 17:10
Наблюдавшие за учениями НАТО корабли Балтфлота вернулись на базу 17:06
В Пскове установлен новый температурный рекорд за 81 год наблюдений 17:02
В Израиле нашли "скипетр бога" 17:02
Парк "Зарядье" планируется открыть 23 июня 17:00
В Дании 11 тысяч норок уничтожат из-за коронавируса 16:57
На Ставрополье нашли тело младенца с множеством ножевых ранений 16:56
Фото: "Санса Старк" из "Игры престолов" ждет ребенка 16:54
Вещи советских военачальников покажут в Центральном Музее ВС РФ 16:53
Омбудсмен посетит школьника, готовившего нападение на школу в Волгограде 16:49
СК возбудил дело по факту гибели четырех человек при стрельбе в Москве 16:47
Кремль принял к сведению решение разблокировать Telegram 16:47
Собянин: В московских МФЦ отмененяется предзапись 16:46
В Астрахани пенсионерка отсудила 587 тысяч рублей за травму в лифте 16:45
Володин назвал объем сэкономленных Госдумой средств 16:44
Володин: Число жертв "пьяных" ДТП упало на 35% благодаря принятому закону 16:38
Губернатор назвал имя нового сенатора от Ярославской области 16:37
Володин: Более 30 депутатов Госдумы заразились коронавирусом 16:28
Украсть, чтобы не платить: астраханец решил проблему со штрафами с камеры 16:21
Павильон МЦД откроет двери 23 июня 16:16
Певица и актриса Вера Линн умерла в возрасте 103 лет 16:13
На Ставрополье разрешили открыть бани, сауны и спа-салоны 16:10
В результате стрельбы на севере Москвы погибли четыре человека 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 15:38
Рубрика: Спорт

РПЛ не будет останавливать чемпионат из-за ситуации с "Ростовом"

Текст: Максим Домчев

Руководство Российской премьер-лиги не рассматривает вариант с остановкой чемпионата России из-за заболевания шести игроков "Ростова" коронавирусом.

Накануне рестарта чемпионата России по футболу руководители Российского футбольного союза и РПЛ провели онлайн-пресс-конференцию, в ходе которой так и не дали ответа на вопрос - состоится ли в пятницу матч "Сочи" - "Ростов". Клуб из Ростова-на-Дону объявил о 14-дневном карантине из-за заболевания коронавирусом четырех футболистов, "Сочи" сделал заявление, что намерен этот матч провести, хотя ранее этой команде пошли на встречу и перенесли матч с "Оренбургом", когда в стане сочинцев заболела большая группа игроков.

Фото: Al Grito de Goya/ twitter.com
Бывший футболист сборной Мексики Аарон Падилья умер из-за коронавируса

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что из-за заболевания игроков "Ростова" вариант с остановкой сезона не рассматривается. Также было объявлено, что если матч переносить, то только на 19 июля, и только при согласии со стороны обоих клубов. Сочинцы уже заявили, что намерены играть 19 июня. В противном случае, "Ростову" может грозить техническое поражение из-за неявки на матч.

Как сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев, произошедшее - это ЧП. Но за игроков в нынешней ситуации несет ответственность клуб.

"Мы предупреждали, официально заявляли, коллеги, проводя товарищеские матчи, в том числе с молодежными составами, вы берете все риски на себя. Повторю, мы готовы говорить о переносе, но только при согласии обоих клубов. Заставить клуб "Сочи" играть 19 июля мы не можем. Если "Сочи" будет против, то "Ростову" в случае неявки на матч будет засчитано техническое поражение", - сказал Алаев.

"Один клуб полностью соблюдает регламент, а другой - нет, футболисты ездят к родственникам. Мы официально предупреждали, что, проводя контрольные игры, команда берет все риски на себя", - добавил он.

Спорт Футбол Чемпионат России Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Роскомнадзор снимет ограничения с Telegram
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых
За сутки в России подтверждено 7790 случаев COVID-19
ВОЗ: Эпидемия COVID-19 по-прежнему активна во многих странах
Как Пекин готовится к зимней Олимпиаде-2022
Тур в чемпионате России по футболу посвятят медикам, борющимся с COVID-19