Си Цзиньпин представил позицию КНР на саммите "Китай-Африка"

Столкнувшись с самой серьезной чрезвычайной ситуацией в области глобального здравоохранения после Второй мировой войны, лидеры Китая и африканских стран, невзирая на часовые пояса и расстояния, собрались на видеоконференции, чтобы обсудить планы по укреплению противоэпидемического сотрудничества и углублению китайско-африканской дружбы.

Саммит проходил по совместной инициативе Китая, ЮАР, которая является страной, председательствующей в Африканском Союзе (АС), и Сенегала - сопредседателя Форума по китайско-африканскому сотрудничеству. В саммите приняли участие руководители африканских стран, в том числе стран-членов президиума Ассамблеи глав государств и правительств АС, а также лидеры стран, председательствующих в основных африканских субрегиональных организациях, председатель Комиссии АС. Кроме того, в качестве особых гостей на мероприятии присутствовали генеральный секретарь ООН и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

На саммите Си Цзиньпин выступил с речью на тему "Противоэпидемическая солидарность поможет сообща преодолеть временные трудности". Он отметил, что в самый тяжелый момент противоэпидемической работы в Китае страны Африки предоставили Китаю огромную поддержку. "Мы будем всегда помнить об этом", - подчеркнул китайский лидер. По его словам, после вспышки коронавируса в Африке Китай первым предоставил помощь всем странам Африки, твердо поддерживая народы африканских стран. "Что бы ни происходило в международной ситуации, воля Китая по укреплению сотрудничества с Африкой никогда не изменится", - подтвердил Си Цзиньпин.

На специальном саммите Китай и Африка призвали международное сообщество поддерживать солидарность и действовать сообща. Си Цзиньпин отметил, что солидарность и сотрудничество - это наиболее эффективное оружие в борьбе с эпидемией. "Мы выступаем против политизации и стигматизации вируса, против расовой дискриминации и идеологической предвзятости, - подчеркнул китайский лидер. - Мы поддерживаем международное равноправие и справедливость". На саммите было опубликовано Совместное заявление, в котором обозначено, что страны Африки поддерживают позицию Китая по проблемам Тайваня и Сянгана, а также правовые усилия Китая по защите государственной безопасности в ОАР Сянган.

Участники саммита подчеркнули, что сегодня перед Китаем и Африкой стоят такие тяжелые задачи, как противостояние эпидемии, стабилизация экономики и обеспечение народного благосостояния. Для преодоления последствий эпидемии на саммите Си Цзиньпин предложил усиливать сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь", ускорить динамику реализации договоренностей, достигнутых на Пекинском саммите Форума китайско-африканского сотрудничества, также сделать упор на сотрудничестве в здравоохранении, восстановлении работы и производства, улучшении жизни народа.

В своей программной речи на саммите Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона продолжит оказывать Африке посильную противоэпидемическую поддержку, продолжит предоставление материальных средств, направит в африканские страны группы медицинских экспертов, предоставит преференции африканской стороне в приобретении противоэпидемических средств в Китае. Си Цзиньпин также объявил, что в этом году китайская сторона досрочно начнет строительство штаб-квартиры Африканского центра по контролю и сдерживанию инфекционных заболеваний.

На саммите Си Цзиньпин отметил, что Китай совместно с "Группой двадцати" намерен сообща претворять в жизнь инициативу о введении моратория на выплаты по кредитам в отношении беднейших стран. Он также призвал страны "Группы двадцати" на основе реализации этой инициативы продлить сроки погашения задолженности для экономически наименее развитых стран, включая африканские страны. Си Цзиньпин пообещал, что после разработки и массового производства вакцины от коронавируса китайская сторона в приоритетном порядке предоставит ее африканским странам.