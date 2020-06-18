Силовики приблизились к разгадке тайны прошлого Анатолия Быкова

В мае был задержан экс-совладелец Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков. В 2013 году он возглавил реготделение партии "Патриоты России". А сегодня его обвиняют в заказе двойного убийства в 90-х. Депутат Заксобрания Красноярского края, в прошлом журналист Елена Пензина рассказала "Российской газете" о том, как он делал свою карьеру.

Люди видят, что "авторитетные" бизнесмены подобного рода еще не перевелись, но их время закончилось. Фото: РИА Новости

Вы всегда с неприязнью относились к Быкову?

Елена Пензина: Я никогда не испытывала к нему таких чувств. Моя деятельность, как и работа моих коллег, была связана с журналистскими расследованиями. Анатолий Петрович - когда-то влиятельная фигура. Известность он получил во времена борьбы группировок за КрАЗ.

Как физрук из небольшого городка стал главой крупного металлургического предприятия?

Елена Пензина: В 1990 году переехал в Красноярск, где стал одним из основателей фирмы СТМ - "Строительство, технологии, металл" на Красноярском алюминиевом заводе. При нем за 10 лет город погрузился в такой страх, который, думаю, все еще преследует многих. В Красноярске были на слуху группировки Синего (Александр Синьковский), Толмача (Юрий Толмачев) и Ляпы (Виктор Липнягов). Чем Быков со своими спортсменами от них отличался? Первые два года он, как мне кажется, присматривался к конкурентам.

Десятки семей хотят знать правду о тех событиях и ждут суда

Когда начались заказные убийства?

Елена Пензина: 10 августа 93-го убили Чистяка, через два месяца - Синьковского, 23 ноября - Липнягова. Из авторитетов оставался Толмачев, но и его убили 12 мая 94-го.

Были убийства и приближенных к Быкову, и покушение на него самого… Кое-кто связывает это с усилением позиций Быкова на КрАЗе. Что это за история?

Елена Пензина: В 1994-м Быков стал членом совета директоров завода и вычеркнул из реестра 17% акций, принадлежавших Trans World Group братьев Черных, тем самым начав "первую алюминиевую войну". Думаю, к маю 94-го в крае не осталось тех, кто мог ему противостоять. В группировке, если анализировать дальнейшие события, назревал раскол. Поводом для зачистки приближенных могло послужить покушение на Быкова в июне 94-го. 24 июля убили Александра Наумова и Кирилла Войтенко, через 10 дней - Виктора Цимика.

Елена Пензина: "И на этом суде каждый виновный должен ответить за свои преступления". Фото: Из личного архива

В Красноярске стало спокойнее?

Елена Пензина: С 1996 по 1998 год были убиты еще четверо. В 98-м из колонии вышел Владимир Филиппов и начал создавать свою группировку. Его застрелили 18 июня 98-го. Те преступления расследуют МВД и СК. В 2005-м я провела журналистское расследование по банде Татарина. Тогда многие свидетели боялись говорить, боятся и сейчас. Пока не раскрыты убийства Цимика, Чистяка и Синьковского. Тайной остается покушение на Быкова. Есть ощущение, что силовики близки к ее разгадке.

Почему он был так популярен в Красноярске?

Елена Пензина: В 90-е КрАЗ был едва ли не единственным работающим предприятием в Красноярске. Благодаря пиару Быков стал его как бы "единственным спасителем".

Быкова обвинили в организации убийства Войтенко и Наумова...

Елена Пензина: Десятки семей хотят знать правду о тех событиях и ждут суда. Причем ждут его уже почти 25 лет. И на этом суде каждый виновный должен ответить за свои преступления. Потому что люди до сих пор боятся. Как-то я брала интервью у одного человека про события 90-х. Когда речь зашла о Быкове, он перешел на шепот. Многие все еще боятся расправы. Но некоторые, понимая, что с ними поступили несправедливо, уже заговорили. Люди видят, что "авторитетные" бизнесмены подобного рода еще не перевелись, но их время закончилось.