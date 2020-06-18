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Текст:   Марина Трубилина 
11:36 18.06.2020

Ситуация на вторичном рынке жилья в мае стала худшей за последние 7 лет

Число договоров долевого участия, касающихся жилых помещений в столице, по итогам мая было ниже апрельского на 20%, сообщает Управление Росреестра по Москве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В апреле столичным Росреестром было зарегистрировано 3845 договоров по жилью, тогда как в мае - лишь 3 093. Это в 2,5 раза ниже, чем в мае 2019 года, когда было 7589 ДДУ. В нежилом фонде столицы в мае зарегистрировано 846 ДДУ, что на 32% меньше, чем в апреле, и в 2,2 раза, чем в мае прошлого года.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Всего за пять месяцев нынешнего года в столице было оформлено 24653 договора по жилью, это на 29% меньше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 34 869 ДДУ. Рынок нежилой недвижимости упал меньше - с января по май было зарегистрировано 8737 договоров, это лишь на 12% ниже показателя прошлого года (9 936 ДДУ).

Стоит отметить, что число договоров долевого участия по жилью и в первые месяцы нынешнего года, еще до пандемии, было ниже прошлогоднего, однако отставание было не так значительно. Наибольший "разрыв" отмечался в феврале, когда было зарегистрировано 5932 договора против 7207 в прошлом году. Нежилую недвижимость, напротив, в начале года покупали активнее, чем в 2019 году - к примеру, в январе было зарегистрировано 1674 договора против 1331 прошлогоднего.

Если в апреле спад был почти двукратным, то в мае динамика немного сгладилась - до -20%, отмечает руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. По его мнению, показатели июня могут переломить понижательную тенденцию и стать отправной точкой роста.

Продолжился обвал спроса и на рынке ипотечных сделок в Москве, отмечают в компании "Метриум". В мае было заключено 2,4 тысячи договоров, что на 10% меньше, чем в апреле и на 65% меньше, чем в мае 2019 года. "Столь малое число сделок на рынке ипотеки не отмечалось с января 2017 года, когда в Москве заключили всего 1,9 тысячи сделок с привлечением кредита", - подчеркивают в компании.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Как видим, пока программа субсидирования ипотеки не повлияла на рынок, - считает гендиректор УК "Развитие" Игорь Козельцев. - Тем не менее, большое число заявок поступает именно от клиентов, привлекающих кредит, поэтому есть вероятность того, что всплеск числа сделок придется на июнь или, что более вероятно, на июль. Впрочем, в это время уже острее проявят себя последствия экономического спада, когда после снятия всех ограничений станет ясно, что многие участники экономики не пережили самоизоляцию. Тогда, возможно, всплеска не будет вовсе - пока прогнозировать рано".

Число сделок на вторичном рынке жилья в мае сократилось по сравнению с 2019 годом на 64%. "Майские показатели вторичного рынка жилья худшие по меньшей мере за последние семь лет", - отмечают в "Метриум".

Неудивительно, что майские показатели спроса оказались хуже апрельских - в статистике апреля учтены еще "докризисные" сделки, говорит управляющий партнер компании Мария Литинецкая. То, что несмотря на все сложности, в мае все же были проведены тысячи сделок, означает, по ее мнению, что сработали цифровые механизмы дистанционных продаж, а также то, что на рынке все же осталось немало покупателей - "во всяком случае больше, чем в кризисном 2015 году".

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