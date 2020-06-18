Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца

Первые снимки Солнца с максимально близкого на сегодня расстояния, а это 77 миллионов километров, получил зонд Solar Orbiter.

Новый космический инструмент, созданный NASA и ESA, приступил к работе недавно и сможет собрать уникальные данные о состоянии Солнца и окружающего его пространства.

В этом ему поможет, в том числе, мощный телескоп, которого нет у других зондов, в частности у Solar Probe, приблизившегося к светилу ближе других космических аппаратов.

Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров. Он первым в истории сфотографирует Солнце так близко. Ученые обещают опубликовать снимки примерно в середине июля.

Миссия Solar Orbiter рассчитана на семь лет, этот зонд даст возможность наблюдать за солнечной активностью, пик которой ожидается в период с 2023-го по 2026 годы.