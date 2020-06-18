Состоялся скрининг нового детектива "Душегубы"

В рамках международного онлайн-рынка аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: digital edition состоялся скрининг нового детектива телеканала НТВ "Душегубы".

В рамках международного онлайн-рынка аудиовизуального российского контента Key Buyers Event: digital edition состоялся скрининг нового детектива телеканала НТВ "Душегубы".

В основу 10-серийной картины легло одно из самых скандальных дел Советского Союза - дело "витебского душителя" Геннадия Михасевича, который в период с 1971 по 1985 год совершил 36 убийств. За этот период следователи допустили более 10 судебных ошибок, а сам Михасевич стал многолетним кошмаром для самой спокойной республики Советского Союза - с тех пор его имя значится в числе самых жестоких серийных убийц и стоит третьим после Андрея Чикатило и Анатолия Оноприенко.

Действие картины разворачивается в 1984 году в Витебской области Белорусской ССР. Грузовик, в котором находились преступники, ограбившие сельский магазин, и который преследовал сотрудник ГАИ, пропадает на лесной трассе. Начинаются поиски, но в результате находят труп девушки. Это дело поручают местному специалисту Михаилу Шахновичу. Ему на помощь из Минска приезжает старший следователь по особо важным делам Леонид Ипатьев. Между ними возникает взаимная неприязнь. Сначала Ипатьев предполагает, что ограбление и пропажа сотрудника ГАИ связаны с убийством девушки. Шахнович цепляется за эту идею и арестовывает первых попавшихся, заставляя их взять вину на себя. Ипатьев продолжает вести оба дела и приходит к выводу, что задержанные невиновны. Он пытается убедить в этом руководство, но авторитет Шахновича перевешивает, и обвиняемые получают реальные сроки.

Главные роли в картине исполнили Сергей Марин, Александр Самойленко, Сергей Чирков и Зоя Бербер.

В рамках онлайн-рынка прошла онлайн-презентация НТВ, на которой канал представил свои знаковые проекты, в числе которых новые остросюжетные сериалы и популярные телевизионные форматы. Также во время этого мероприятия состоялся скрининг остросюжетного детектива "Рикошет" и исторического детектива "Безсоновъ". На Key Buyers Event НТВ выступает не только в качестве участника, но и в качестве ключевого партнёра.